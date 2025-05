Il dramma all’Argentario: sub muore davanti al figlio, chi era la vittima

Monte Argentario (Grosseto), 11 maggio 2025 – Doveva essere un sabato di relax insieme al figlio e ad alcuni amici. Invece, quella splendida giornata di sole è diventata un incubo. È la mattina del 10 maggio. Alessandro Artusi, 50 anni, di Prato, di professione contabile in un’azienda tessile, ha accusato un malore mentre stava facendo una immersione nelle acque antistanti Porto Santo Stefano, davanti al Lungomare dei Navigatori, all’Argentario. L’uomo è poi morto in ospedale a Grosseto dove è arrivato in condizioni critiche.

Da quanto si è appreso, il sub stava facendo un’immersione a 25 metri di profondità quando gli amici e il figlio si sono accorti che qualcosa non andava. Immediatamente è stato lanciato l’allarme al 112. Sul posto sono arrivate una motovedetta della Guardia costiera e una della Guardia di finanza di Porto Santo Stefano che hanno poi trasferito l’uomo, già in gravissime condizioni, su un’ambulanza della Misericordia. Portato all’ospedale di Grosseto e nonostante i tentativi dei sanitari dell’ospedale Misericordia, per il 50enne non c’è stato nulla da fare.

Sembra che il gruppo di amici fosse partito per l’immersione in mare con un diving dell’Argentario. Non è escluso che sul corpo del 50enne venga disposta l’autopsia per capire meglio che cosa ha fatto smettere di battere il suo cuore.