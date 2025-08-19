Ora gli ultimi test (in anticipo). Poi lo start della Coppa Italia

Il Grosseto anticipa l’amichevole con la Pistoiese, mentre il Follonica Gavorrano posticipa quella col Belvedere. Si tratta degli ultimi test per le due formazioni maremmane di Serie D, prima dell’inizio ufficiale della stagione agonistica. Se i minerari infatti domenica esordiranno nella Coppa Italia di categoria, il Grifone dovrà aspettare ancora un po’ di tempo.

In casa Grosseto il test amichevole con la Pistoiese, in programma domani allo stadio Zecchini, è anticipata alle 17. L’amichevole contro gli arancioni è molto importante non solo perché giunge a pochi giorni dal debutto nella Coppa Italia di Serie D (domenica 31), ma anche per il valore dell’avversaria. Si affronteranno due società importanti: il Grosseto ha deciso di puntare forte sul navigato allenatore Indiani, e una rosa super competitiva, mentre il club arancione si è affidato ad Andreucci, tecnico lucchese di nascita, ma con tante esperienze professionali in Veneto. E’ iniziata la prevendita dei biglietti (tribuna per i tifosi di casa, Curva Sud per gli ospiti): i tagliandi sono disponibili, al costo di 5 euro, più 1 di prevendita, si CiaoTickets e negli esercizi autorizzati. Il giorno della gara sarà attivo il botteghino di piazzale Donatello, dalle 15.

Per quanto riguarda invece il Follonica Gavorrano, la prossima amichevole contro il Belvedere Calcio si giocherà giovedì alle 17 all’impianto Nicoletti di Follonica. In casa mineraria, poi, è tutto pronto per la Sagra del Tortello e della Bistecca di Bagno di Gavorrano, tradizionale appuntamento anche per conoscere le realtà sportive del territorio. L’evento si svolgerà da venerdì a martedì 26 nell’area sagra di via Marconi, con apertura del ristorante dalle 19. Durante la sagra funzionerà un fornitissimo ristorante con piatti tipici della Maremma. Il programma vede la sera di venerdì l’esibizione della scuola di ballo ’Que Rico Salsa’, mentre il 23 ci sarà Giovanni dj. La serata di domenica 24 vedrà invece in consolle Andrea Ogliermino dj. Poi spazio alle presentazioni delle squadre del Follonica Gavorrano, dei Leoni di Maremma e dello Scarlino.

Lunedì 25 verrà presentata la Scuola Calcio del Follonica Gavorrano e dei Leoni di Maremma, con le squadre dei Piccoli Amici, dei Primi Calci, dei Pulcini e degli Esordienti. Martedì 26 sarà il turno del settore giovanile del FolloGavo (Giovanissimi A e B, Allievi A e B e Juniores), della squadra femminile di Calcio a 5 del Follonica Gavorrano, delle prime squadre di Follonica Gavorrano e Scarlino e della Juniores dello Scarlino.