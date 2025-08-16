Cesena-Pisa, orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Pisa, 16 agosto 2025 – Adesso si fa sul serio. Il Pisa è pronto alla prima gara ufficiale della propria stagione. La squadra di Alberto Gilardino sarà protagonista in Coppa Italia domenica 17 agosto (calcio d’inizio alle 20:45) contro il Cesena di Michele Mignani per la gara valida per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia, a una settimana esatta dall’esordio in Serie A contro l’Atalanta Ma a che ora avrà inizio la partita? Quali sono le probabili formazioni e, soprattutto, dove sarà possibile seguirla in tv e streaming? In seguito, tutte le informazioni relative alla partita.

PROBABILI FORMAZIONI

Per la sua prima partita, Gilardino con quasi ogni certezza riproporrà il 3-4-2-1 ereditato dalla scorsa stagione, con possibilità che a gara in corso diventi un 3-5-2. Non saranno rischiati Lusuardi e Meister, infortunatisi contro la Pistoiese in amichevole. CESENA (3-5-2): 33 Klinsmann; 15 Ciofi, 19 Zaro, 24 Mangraviti; 17 Adamo, 25 Bisoli, 70 Francesconi, 14 Berti, 13 Celia; 7 Blesa, 9 Shpendi. A disposizione: 1 Siano, 6 Arrigoni, 11 Ciervo, 18 Guidi, 26 Piacentini, Guidi, Castorri, 35 Calò, 10 Bastoni, 17 Zamagni, 99 Frabotta, Galvagno. Allenatore: Michele Mignani. PISA (3-4-2-1): 1 Semper; 33 Calabresi, 4 Caracciolo, 5 Canestrelli; 15 Touré, 6 Marin, 20 Aebischer; 3 Angori; 10 Tramoni, 32 Moreo; 45 Lind. A disposizione: 12 Nicolas, 22 Scuffet, 76 Mbambi, 36 Piccinini, 16 Buffon, 28 Denoon, 37 Maucci, 19 Akinsanmiro, 21 Durmush, 37 Leris, 8 Hojholt, 9 Nzola. Allenatore. Alberto Gilardino. Arbitro. Davide Di Marco della Sezione A.I.A. di Ciampino Assistenti: Lorenzo Giuggioli (Grosseto) e Marco Colaianni (Bari). Il quarto uomo sarà Daniele Chiffi della sezione di Padova. Giacomo Camplone di Lanciano l’addetto al var, con a-var Aleandro Di Paolo di Avezzano.

DOVE VEDERE LA PARTITA

La partita dell’Orogel Stadium – “Dino Manuzzi” avrà il proprio fischio d'inizio alle ore 20:45. Sarà possibile seguire la partita in chiaro in esclusiva sul canale Mediaset 20, oltre che in streaming su Mediaset Infinity. Per quanto riguarda la radio, sarà possibile seguire la radiocronaca su PuntoRadio (frequenze 91.1 e 91.6), oltre che in radiovisione sull’omonima app. Lorenzo VeroCesena-Pisa, orario, probabili formazioni e dove vederla in tv