Ancora Marenia con Rememories. Fabrizio Moro per il gran finale

Dopo il successo di "Notti di Talento" e il pienone di Rose Villain (con più di 4 mila spettatori), non si fermano gli appuntamenti di Marenia NonSoloMare 2025 che ieri sera ha celebrato gli "80th Party" e stasera farà ballare il pubblico con i successi dance del decennio successivo con "Rememories 90. Notti magiche", il gran finale è previsto per sabato sera con il concerto di Fabrizio Moro, a partire dalle 21.30 a Marina di Pisa, sempre più piazza dedicata alla musica, così come lo era stata piazza dei Fiori, a luglio a Tirrenia con i grandi concerti di Raf e Le Vibrazioni e le serate a tema di Radio Mitology, l’omaggio ai Pink Floyd e ancora Notti di Talento.

Moro fa tappa sul litorale pisano con il suo tour celebrativo per i suoi 25 anni di carriera. Il cantautore romano, insieme al pubblico, compirà un emozionante viaggio musicale attraverso le canzoni che, dagli esordi fino a oggi, hanno segnato il suo percorso artistico. Ad accompagnare Fabrizio Moro sul palco ci saranno Danilo Molinari e Roberto "Red" Maccaroni alle chitarre, Luca Amendola al basso, Alessandro Inolti alla batteria e il maestro Claudio Junior Bielli al pianoforte.

Sarà una festa di compleanno quella che si celebrerà sul palco di Comune e Pisamo, allestimento di Leg: il cantautore celebra 25 anni di musica, impegno e poesia, accompagnato da una band d’eccezione e da un pubblico sempre fedele con uno spettacolo che ripercorre i momenti più significativi di una carriera iniziata nel 2000 e consacrata da brani come "Pensa", "Portami via", "Non mi avete fatto niente" e "Sei tu".

L’appuntamento di chiusura di Marenia sarà il 23 agosto con il consueto spettacolo pirotecnico sul mare: alle 23 il cielo sopra il lungomare di Marian di Pisa sarà illuminato dai fuochi d’artificio che saluteranno l’ultimo spezzone della stagione estiva per dare idealmente l’appuntamento all’anno prossimo.

"Marenia NonSoloMare 2025" è la rassegna estiva promossa dall’assessorato al turismo del Comune di Pisa in collaborazione con Pisamo, con la compartecipazione della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest e il coinvolgimento di Confcommercio Pisa, Confesercenti Pisa, Pro Loco del Litorale Pisano, Teatrino del Sole ed Eliopoli. La manifestazione ha animato il litorale pisano durante i mesi estivi, valorizzando l’offerta turistica e culturale attraverso eventi gratuiti e accessibili a tutti.