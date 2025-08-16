Morta a Pisa la ragazza palestinese arrivata da Gaza per cure: “Grave malnutrizione”

Pisa, 16 agosto 2025 – Non ce l’ha fatta Marah Abu Zuhri, la ragazza palestinese di 20 anni arrivata a Pisa dalla Striscia di Gaza nell’ambito dell’ultima evacuazione sanitaria organizzata dal governo italiano. La giovane è deceduta ieri pomeriggio venerdì15 agosto. Le cause secondo quanto appreso finora, sembrano essere riconducibili alle gravi condizioni di malnutrizione con cui era giunta in Toscana.

La ventenne era atterrata nella notte tra il 13 e il 14 agosto a bordo di un C130J dell’Aeronautica militare, partito da Eilat e giunto allo scalo della 46ª brigata aerea di Pisa insieme ad altri pazienti palestinesi e ai loro familiari. Trasportata subito all’ospedale di Cisanello, la giovane era stata ricoverata d’urgenza ma le sue condizioni erano apparse da subito critiche. Come si apprende da fonti ospedaliere era arrivata qui accompagnata dalla madre. Nella giornata di ieri, dopo avere eseguito i primi accertamenti necessari e iniziato una terapia di supporto, si è verificata un'improvvisa crisi respiratoria e successivo arresto cardiaco che, purtroppo, ha portato al decesso della giovane.

L’Azienda ha comunicato il tragico evento alla Prefettura, che ha prontamente attivato le procedure necessarie per i successivi adempimenti di competenza. Il Presidente della Regione Eugenio Giani esprime profondo dolore per la perdita della giovane palestinese e solidarietà di tutti i cittadini toscani alla famiglia. "Il Sistema sanitario regionale con il proprio personale, che ringrazio - dichiara Giani - sarà sempre in prima fila per garantire massimo sostegno a favore della popolazione di Gaza".

Si tratta di uno dei casi più gravi registrati finora nell’ambito della missione umanitaria che, dal gennaio 2024, ha consentito l’arrivo in Italia di oltre 180 bambini e accompagnatori da Gaza. L’ultima operazione – la quattordicesima – aveva coinvolto tre voli speciali diretti su Roma, Milano e Pisa, per un totale di 31 piccoli pazienti e circa 120 persone.

Giani e Bezzini: “Siamo sgomenti”

“È con sgomento che apprendiamo della morte, a Pisa, della giovane ragazza palestinese che da poche ore era arrivata da Gaza per curarsi nell’ambito dell’operazione umanitaria che lo Stato italiano ha avviato per offrire un’assistenza sanitaria ai civili palestinesi vittime del conflitto tra Israele ed Hamas – dicono il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e l’assessore regionale al Diritto alla Salute, Simone Bezzini – Nello stringerci attorno con solidarietà ed affetto ai familiari, ai parenti e agli amici della ragazza, che aveva appena vent’anni e che all’ospedale Cisanello è stata sottoposta al disperato tentativo di salvarle la vita, rinnoviamo con forza l’appello alla pace chiedendo a Israele di interrompere il genocidio in atto e alla comunità internazionale di riconoscere lo Stato di Palestina”.