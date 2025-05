Fiorentina-Betis, tifosi spagnoli invadono il centro. Oltre mille sono senza biglietto

Firenze, 8 maggio 2025 - Chi è transitato dal centro di Firenze non può non aver notato quelle enormi macchie bianco-verdi formate da gruppi di tifosi del Betis Siviglia. Si muovono in diversi, stanno ammirando le bellezze del centro storico, hanno pranzato nei locali e si sono riversati in bar e pub. Al momento, seppure il servizio d'ordine rimane particolarmente imponente e l'attenzione alta, la situazione è sotto controllo. In giro si vedono anche famiglie, arrivate a Firenze persino con bambini al seguito.

Tifosi del Betis Siviglia nel centro di Firenze

C'è chi ha già acquistato la sciarpa della partita (quella classica a metà con i colori delle due squadre) e la sfoggia con orgoglio. Comunque vada per il Betis è un momento storico. Mai nella propria storia aveva raggiunto una semifinale europea. Per questo a Firenze sono arrivati molti più tifosi di quelli che hanno il biglietto per entrare allo stadio (1.200 nel settore ospiti, circa 100 in Tribuna). Secondo le prime stime sarebbero addirittura 2.500 gli andalusi arrivati a Firenze, metà dunque senza biglietto ma speranzosi di unirsi alla festa del dopo partita se la squadra di Pellegrini riuscisse a superare la Fiorentina per approdare in finale.

Situazione questa da monitorare. Chi non ha il biglietto dovrebbe rimanere nella Fan Zone allestita in Piazza Indipendenza. Gli altri saranno scortati al Franchi con le consuete navette. Allo stadio controlli più rigidi del solito, con la zona rossa allargata rispetto alle altre partite. Si vedono anche molte bottiglie di alcolici, nonostante il divieto di vendita imposto dalla Prefettura.

Alessandro Latini