Fiorentina, che festa per la Coppa Italia 1975

Firenze, 20 giugno 2025 – Un pomeriggio di festa per Firenze, nella casa dei fiorentini (un gremito Salone dei Cinquecento) per celebrare la Fiorentina. O meglio, soprattutto la Fiorentina vincitrice della Coppa Italia della stagione 1974-75, dopo quell’emozionante finale vinta dai viola per 3-2 contro il Milan. Dopo essere stati ospiti della Fiorentina nel Viola Park, i protagonisti di quella vittoria (o i loro familiari) sono stati abbracciati dall’affetto dei tifosi in Palazzo Vecchio dove quell’impresa è stata celebrata dal bel documentario di Massimo Cervelli e Marco Vichi, “Fiorentina, asso di coppe” (visibile sulla pagina Youtube di “Nuvole di calcio”) e da un’emozionante cerimonia di premiazione organizzata dal Comune di Firenze, a partire dall’assessora allo sport Letizia Perini che ha raccolto l’idea di Cervelli e Vichi, con la collaborazione di diversi soggetti come l’Associazione Centro Coordinamento Viola Club e il Museo Fiorentina che ha esposto le maglie storiche.

Presenti fisicamente o in video (come Della Martira e Antognoni) molti protagonisti applauditissimi come Moreno Roggi, Claudio Merlo, Giafranco Casarsa, Vincenzo Guerini, Gianfranco Casarsa, Claudio Desolati, Claudio Piccinetti, Paolo Rosi (autore del gol che decise quella finale. Tanti anche i familiari che hanno rappresentato alcuni dei protagonisti, come i figli di Brizi e di Beatrice. Indimenticabile l’allenatore di quella squadra, il grande Mario Mazzoni, rappresentato dal figlio Orlando.