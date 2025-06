Curva Fiesole, festa allo stadio di fine stagione con migliaia di tifosi

Firenze, 7 giugno 2025 - Giornata di festa per la Curva Fiesole, che come ogni anno chiude la stagione con una serata dedicata a tutti i tifosi viola. Festa organizzata con dovizia di particolari per grandi e piccini, per i quali sono stati previsti gonfiabili e attività dedicate. Attesi migliaia di tifosi anche in serata, quando poi il retro della Curva Ferrovia si trasformerà in una discoteca a cielo aperto. Ancora negli occhi lo spettacolo dello scorso anno a base di luci e fumogeni per immagini che tutti gli anni rimangono nella storia del tifo gigliato. La festa andrà avanti fino alle due di notte. Prevista musica dal vivo e dj set, oltre alla possibilità di mangiare e bere. Fuochi d'artificio, cori e slogan da condividere anche con i tifosi di Verona e Catanzaro, arrivati per festeggiare con i fratelli viola.

Quest'anno sono state previste anche alcune ospitate di prestigio. Hanno già salutato dal palco Cesare Prandelli, Borja Valero, Ciccio Baiano e Christian Riganò, da sempre amici della Curva Fiesole. Prevista anche la presenza di alcuni giocatori che nel 1975 vinsero la Coppa Italia. Momento non solo di festa ma anche di bilanci. I rappresentanti dei club tireranno le somme di un anno comunque faticoso e dispendioso, concluso purtroppo ancora una volta senza un trofeo da mettere in bacheca.

Curva Fiesole che nelle ultime settimane si è resa protagonista di una protesta piuttosto marcata. Prima nei confronti dell'ex tecnico Palladino (poi dimessosi) e poi nei confronti del ds Daniele Pradè. Il comunicato diffuso nei giorni scorsi ha poi tirato in ballo anche la proprietà dopo la frase di Rocco Commisso ("I tifosi della Fiorentina non sono solo quelli della Curva Fiesole") che non è piaciuta agli ultras.

Alla serata ha partecipato anche l'ex capitano Cristiano Biraghi, messo fuori rosa e ceduto nel mercato dello scorso gennaio. Da sempre molto legato alla Curva Fiesole è stato premiato con la targa "Capitano per sempre". Biraghi non tornerà alla Fiorentina, il suo futuro sembra al Torino visto che il club di Cairo lo potrà riscattare per 1 milione di euro.

Serata che, come detto, si protrarrà fino a notte inoltrata. C'è voglia di stare insieme, di condividere momenti prima di ricaricare le batterie in vista di una nuova stagione piena di impegni in Italia e in Europa (playoff di Conference League permettendo).