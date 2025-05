Fiorentina-Betis Siviglia, appello ai tifosi: “Andate allo stadio per tempo”. Cancelli aperti alle 19

Firenze, 8 maggio 2025 – A poche ore dall’inizio di Fiorentina-Betis Siviglia, una nota della Fiorentina fa il punto delle misure di sicurezza prese nel quartiere di Campo di Marte su richiesta delle autorità di pubblica sicurezza.

“Allestimento e presidio dei varchi di accesso all'area riservata (viale Paoli fino all’Incrocio con viale dei Mille e viale Valcareggi fino all’incrocio con viale Fanti) con conseguente inibizione del passaggio, anche pedonale, fino ad apertura dei varchi di ingresso; allargamento dell'area riservata del Settore Tribuna con conseguente chiusura al transito pedonale e carrabile del controviale Fanti da viale dei Mille a Via Carnesecchi e installazione dei varchi di accesso su via Frusa agli angoli con via Duprè, via Mameli e via Carnesecchi; rafforzamento attività di prefiltraggio e filtraggio”.

Nella nota la Fiorentina sottolinea che “l'implementazione di queste misure comporterà un inevitabile rallentamento degli accessi allo Stadio, si invitano pertanto i tifosi a recarsi per tempo agli ingressi, la cui apertura è prevista per le ore 19”.