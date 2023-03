Fiorentina, ai quarti di Conference League la sfida il Lech Poznan. Scopriamo i polacchi

Sorteggio di Conference League

Firenze, 17 marzo 2023 – L’urna di Nyon ha dato il suo verdetto: ai quarti di Conference League la Fiorentina troverà i polacchi del Lech Poznan (andata il 13 aprile in Polonia e ritorno sette giorni dopo a Firenze).

Se dovessero accedere alla semifinale, i viola sfideranno la vincente tra Basilea e Nizza.

Un sorteggio tutto sommato favorevole per i viola contro i polacchi che sono arrivati fin qui con 9 risultati utili, perdendo solo la partita di andata con il Villarreal nella prima giornata del Gruppo C. Giovedì, hanno conquistato l’accesso ai quarti battendo gli svedesi del Djurgarden vincendo per 2-0 in Polonia e per 3-0 in Svezia.

In questa competizione, i polacchi hanno segnato decisamente molto meno dei viola. Il Lech Poznan ha realizzato 18 reti e ne ha subite 7, mentre la squadra di Vincenzo Italiano ha segnato 26 reti subendone 9.

Per quanto riguarda il ranking Uefa, la Fiorentina è leggermente avanto con 102, mentre i polacchi sono a 110.

Ecco gli altri accoppiamenti dei quarti:

Gent-West Ham

Az Alkmaar-Anderlecht

Basilea-Nizza

