Terremoto oggi Siena, scossa di magnitudo 3.1

Siena, 2 febbraio 2025 – Terremoto vicino a Siena. È stato registrato poco alle 19:11 a 5 chilometri nord-ovest a Monteroni d’Arbia. La scossa è stata poi seguita da altre scosse di minore entità.

Altre scosse erano state registrate durante la mattina, una intorno alle 06, l’altra alle 11. La prima, di magnitudo 2.0, è stata registrata alle 06:23 con epicentro 6 chilometri sud-est a Siena. La seconda alle 11:42 a 5 chilometri sud di Siena, sempre di magnitudo 2.0.

La scossa avvenuta in serata è stata avvertita in modo distinto dalla popolazione. In tanti hanno scritto sui social di averlo sentito.

Anche il presidente della regione Toscana Eugenio Giani ha informato la popolazione sui propri canali social del terremoto avvenuto a Monteroni d’Arbia.

Notizia in aggiornamento