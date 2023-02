Terremoto a Siena, magnitudo 3.5 la scossa più forte. Gente in strada per la paura

Terremoto, epicentro a Siena (Foto Ingv)

Siena, scosse di terremoto: in tanti scendono in strada

Siena, 8 febbraio 2023 – Terremoto a Siena: sono sei le scosse avvertite e registrate dall’Ingv (Istituto nazionale geofisica e vulcanologia). La prima di magnitudo 3.5 con profondità di 8 Km con epicentro a Siena, è stata avvertita alle 21.51. Due e quattro minuti più tardi sono state registrate altre due scosse, di magnitudo 2.4 a una profondità di 9 km e sempre con epicentro a 2 km da Siena. Poi lo sciame è proseguito con una scossa 2.1 alle 22.02; di magnitudo 2.7 alle 22.08; magnitudo 2 alle 22.10 e magnitudo 2.6 alle 22.36. Questi i dati riportati sul sito dell’Ingv.

Le scosse sono state avvertite anche in Valdelsa.

I cittadini si sono riversati in strada senza pensarci due volte. Paura in centro, ma anche in periferia. Il terremoto ha sconvolto la serata della Città del Palio proprio quando in molti si trovavano nelle proprie abitazioni. “Mai sentita una scossa così forte”, “Siena ha tremato, che paura”, “Mai sentito un terremoto così”, “A Colle Valdelsa si è sentita benissimo, il letto si è mosso”: questi alcuni commenti sui social che subito hanno accolto le prime reazioni dei residenti impauriti. I più si sono precipitati in strada con abiti da casa, addirittura senza scarpe. Così Piazza del Campo in pochi istanti si è riempita di persone. Molti giovani, ma anche famiglie con bambini impauriti.

Secondo le prime informazioni non ci sarebbero feriti né danni.

"Gli operatori della Protezione civile e personale dei Comuni – fa sapere il presidente della Regione Giani attraverso il suo canale Telegram – stanno effettuando controlli e fornendo assistenza. Ringrazio tutte le donne e gli uomini del nostro sistema di Protezione civile e le persone degli enti impegnate in questi minuti. La sala regionale è pienamente attiva. Al momento non ci sono situazioni critiche".

