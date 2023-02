Terremoto Siena, ultime notizie. Oggi nuove scosse, scuole e uffici chiusi

07:40 Terremoto a Siena, le ultime notizie La prima scossa di terremoto è stata registrata con epicentro a Siena alle 21:51. Magnitudo 3.5. Tanti usciti di casa per paura, soprattutto coloro che abitano nei palazzi più alti: “Mai sentita una scossa così forte”, testimoniano in tanti sui social. Poi è iniziato lo sciame sismico, con varie scosse di assestamento. L’ultima alle 01:07. Non si registrano feriti né danni ingenti. Disposta la chiusura per oggi di tutte le scuole di ogni ordine e grado. Chiuse anche l’Università di Siena e l’Università per Stranieri per verifiche sugli edifici

07:50 Chiusa la Torre del Mangia Chiusa oggi anche la Torre del Mangia, in piazza del Campo. Dal Comune si spiega che la misura è stata disposta per completare tutte le verifiche ma che al momento non si è registrato alcun danno alla celebre torre. Domani a Siena oltre alle scuole di ogni ordine e grado, sempre per completare tutte le verifiche, chiuse anche le due università.

07:52 Scosse di assestamento Sono una trentina le scosse di assestamento registrate dopo la prima delle 21:51. Ventotto quelle registrate fino alle 00:15, di cui 15 inferiori a magnitudo 2. Tra quelle superiori, due quelle di magnitudo 2.7

08:25 Nuove scosse di terremoto stamani Una nuova scossa di terremoto, di magnitudo 2.8, è stata registrata alle 8:19 con epicentro a 2 km da Siena, a una profondità di 8 km. Poco prima, alle 8:14, registrata una scossa di magnitudo 2.2. Alle 8:23 un’altra di magnitudo 2.0, profondità 8 chilometri, epicentro a 2 km est da Siena.

08:39 Quasi 40 scosse nella notte Il presidente della regione Toscana Eugenio Giani informa che da quella più forte delle 21:51, sono state registrate quasi 40 scosse di terremoto nella notte. I tecnici stanno procedendo alle verifiche degli edifici.

09:12 Dove sono state avvertite le scosse La scossa di terremoto più rilevante, quella di ieri sera di magnitudo 3.5, è stata avvertita anche nel Chianti e in Val d’Elsa. Il sindaco di Firenze Dario Nardella ha fatto sapere in collegamento con la trasmissione Agorà su Rai3: “Mi hanno chiamato per il terremoto a Siena ma le scosse non si sono sentite nell’area fiorentina. Peraltro anche in Mugello, nell’ottobre scorso, si è registrata più o meno la stessa magnitudo e lì ci furono danni anche alle strutture”.

09:19 Le raccomandazioni del Comune Il Comune di Siena è in allerta con i propri uffici, in particolare Polizia Municipale e Protezione Civile, per le scosse di terremoto che sono state registrate fra ieri sera, mercoledì 8 febbraio, e questa mattina, giovedì 8 febbraio. Il Comune raccomanda, nel caso si voglia uscire dalla propria abitazione, di recarsi in spazi aperti. Seguendo le indicazioni della protezione civile.

09:22 Il monitoraggio della situazione Il sindaco di Siena Luigi De Mossi ha firmato ieri sera un’ordinanza per la chiusura delle scuole e dei musei cittadini. Chiuse anche le altre scuole di ogni ordine e grado, così come le Università. In queste ore le squadre della Polizia Municipale e della Protezione Civile stanno anche effettuando un monitoraggio sulle strade e sulle strutture comunali. Negli edifici scolastici sono presenti i dirigenti. L'amministrazione comunale, con un comunicato, "desidera ringraziare fin da oggi i volontari che, pur in un momento di difficoltà, hanno lasciato le proprie famiglie per mettersi a disposizione della comunità".

09:22 Palazzo di Giustizia evacuato Intorno alle ore 09 il Palazzo di Giustizia a Siena è stato evacuato per le nuove scosse di stamani. Sul posto i vigili del fuoco per gli accertamenti e per monitorare la situazione.

10:35 Terremoto, scossa di 2.6 alle 10:06 Ancora un’altra scossa di assestamento ben avvertita dalla popolazione. L’Ingv registra alle 10:06 una scossa di magnitudo 2.6, con epicentro a 5 km est da Siena.

10:46 Attivati numeri di telefono per informazioni Il Comune di Siena ha attivato la sala operativa della protezione civile comunale' 'Giancarlo Rossetti'' in strada di Cerchiaia. Sono attivati i numeri di telefono 0577 292535 e 292536 per informazioni circa la gestione dell'evento. Si raccomanda l'utilizzo di queste linee per reali e comprovate esigenze, in modo da non occupare inutilmente le linee stesse. Gli operatori della Protezione Civile, così come gli agenti della Polizia Municipale sono a disposizione dei cittadini. Il sindaco di Siena Luigi De Mossi e la giunta, assieme ai dipendenti addetti, rimangono in giro sul territorio per monitorare qualsiasi situazione ed eventuali emergenze ed esigenze. Continua il confronto con le autorità del territorio. In queste ore proseguono anche le valutazioni degli edifici comunali, al momento non si registrano criticità. Gli uffici stanno inoltre approntando specifica ordinanza per chiudere, dopo le scuole, anche edifici sportivi, palestre e tutti gli uffici comunali.



12:00 Circa 60 scosse di assestamento Gente ancora in piazza del Campo a Siena dopo la chiusua degli uffici comunali a seguito delle scosse di terremoto che proseguono anche oggi. Alle 11:04 l’ultima di una serie di 60 scosse, la metà circa inferiori a magnitudo 2: la più forte rimane la prima, registrata ieri alle 21:51, di 3.5. Altre sono state una di 2.8, due di 2.7.

12:54 I servizi in ospedale Si stanno concludendo i controlli disposti nelle scuole e in uffici pubblici (chiusi come impianti sportivi e musei): al momento non sono state riscontrate criticità. Regolari, si spiega dall’Azienda ospedaliera universitaria, i servizi in ospedale: “In seguito al terremoto e allo sciame sismico registrato a Siena tra la notte di mercoledì 8 e la mattina di giovedì 9 febbraio l’Azienda ospedaliero-universitaria Senese ha immediatamente attivato una serie di verifiche in tutto l’ospedale mirate a controllare le condizioni della struttura e riscontrare eventuali danni o criticità. In base agli esiti delle verfiche, la direzione dell’Aou Senese ha deciso di non assumere misure precauzionali che avrebbero causato disagi per lìutenza dell’ospedale. Pertanto, tutti i servizi proseguono con regolarità”.

14:10 Distacco di intonaco in una scuola La Provincia controlla gli eventuali danni nelle scuole di sua proprietà. Non ci sono particolari criticità ma viene segnalato un distacco di intonaco all’istituto Sarrocchi a Siena in un laboratorio dove i ragazzi svolgono esercitazioni di meccanica. Nei locali non ci sono comunque problemi di staticità. Il laboratorio rimarrà chiuso solo per permettere la rimozione dell’intonaco e la pulizia.