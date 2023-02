Terremoto Siena, tribunale evacuato: sul posto i vigili del fuoco

Siena, scosse di terremoto: in tanti scendono in strada

Siena, 9 febbraio 2023 – La paura prosegue. Dopo la forte scossa di ieri e lo sciame sismico della notte, il terremoto a Siena non sembra volersi fermare. Stamani si sono avvertite nuove scosse, anche forti (qui tutti gli aggiornamenti in tempo reale). E per questo motivo e in via precauzionale, è stato deciso di far evacuare il tribunale di Siena.

I vigili del fuoco sono intervenuti dopo l’allarme davanti al Palazzo di Giustizia, in viale Rinaldo Franci. Non sembrerebbero esserci danni dalle prime informazioni, ma gli accertamenti sono in corso per valutare e monitorare la situazione.