La musica piange Dario Del Toro, cantante e fondatore di Radio Star

Siena, 14 luglio 2025 – E’ scomparso Dario Del Toro, personaggio molto conosciuto in città: animatore musicale, cantante, appassionato tifoso del Siena Calcio. Negli anni Sessanta diventa leader e cantante di un gruppo beat che calca i palcoscenici della provincia e che prende il nome di “Dario & i Sinners”, con uno stile melodico che lo avvicina ai cantanti “confidenziali” di quel tempo, alla Neil Sedaka e Gianni Meccia. Poi ha proseguito con altre formazioni o in veste di solista, animando serate nei principali locali della città e della provincia. Tutto questo negli anni del boom del beat e delle serate danzanti, assieme ad altri conosciuti protagonisti della musica e dell’intrattenimento.

Era facile trovarlo al Dancing Il Leone, alla Società l’Elefante, al Fontenuova Club o in luoghi della provincia, soprattutto al Giardino d’Inverno di Poggibonsi, al Circolo Enal di Torrita Scalo e al Cinema Italia di Torrenieri. Una passione che porta avanti assieme alla professione di parrucchiere, che esercita prima in Viale Vittorio Veneto, davanti alla fontana di San Prospero, poi in via del Paradiso, dove negli anni ottanta, sempre per il grande amore per la musica, fonda l’emittente radiofonica Radio Star.

Una breve stagione con due differenti sedi, prima nel proprio negozio di via del Paradiso e poi in via della Sapienza. Non solo cantante, per alcuni anni ha organizzato eventi live, come il Festival della Canzone Toscana, per offrire altre opportunità di farsi ascoltare per molti interpreti del territorio. Dario Del Toro era un grande tifoso del Siena, è stata una immancabile presenza sugli spalti per molti anni. Era facile vederlo assieme agli amici del Club I Fedelissimi, sia in casa che nelle trasferte. Amava il calcio e da giovane ha militato in squadre del territorio.