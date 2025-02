Terremoto Siena, scuole chiuse lunedì mattina in diversi comuni

Siena, 2 febbraio 2025 – A causa dello sciame sismico a sud di Siena, avvertito anche nel capoluogo, il sindaco Nicoletta Fabio ha disposto “la sospensione delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado all'interno del territorio del Comune di Siena per l'intera giornata di lunedì 3 febbraio. Previste per domani mattina le opportune verifiche strutturali agli edifici scolastici”.

Oltre al Comune di Siena e a quello di Monteroni d'Arbia, hanno deciso di chiudere le scuole sul rispettivo territorio comunale - per fare le verifiche agli edifici dopo il terremoto di stasera - anche i sindaci di Asciano, comune che è prossimo agli epicentri e confina con il comune Monteroni d'Arbia, Murlo, Sovicille e anche Rapolano Terme, più distante. È quanto si apprende stasera mentre lo sciame è proseguito fino dopo le 21 con epicentri di altre scosse, minori, risalite a nord nel territorio comunale di Siena.

Attività didattica sospesa anche nei due atenei di Siena - l'Università degli Studi e l'Università per Stranieri - a seguito dello sciame sismico. A comunicare lo stop alle lezioni i rettori, Roberto Di Pietra e Tomaso Montanari, in due mail destinate alle comunità accademiche. “Tutti gli edifici universitari che hanno sede in Siena (con l'eccezione del complesso de Le Scotte) rimangono chiusi per i necessari controlli”, è quanto si legge nella missiva inviata da Di Pietra insieme alla direttrice generale Beatrice Sassi. “Gli ambienti universitari saranno riaperti solo dopo che saranno accertate tutte le condizioni di sicurezza - si legge ancora – Seguirà specifico avviso”.

Il personale docente e tecnico amministrativo, proseguono, “è autorizzato in via eccezionale a svolgere le attività di lavoro da remoto”.

Le strutture dell'Università per Stranieri, ha invece spiegato Montanari, saranno chiuse lunedì 3 febbraio “per verifiche alle strutture per verifiche alle strutture in seguito allo sciame sismico in corso”.

La scossa più forte è stata quella di magnitudo 3.2 registrata alle 20.29 a una profondità di 4 chilometri. Ma nel pomeriggio è stata registrata anche una scossa di 3.1.

"Con il nostro sistema di Protezione Civile – ha scritto sui social il presidente della Regione, Eugenio Giani – rimaniamo operativi per monitorare la situazione e garantire assistenza ai cittadini.

"Informiamo che sono state ravvisate una serie di scosse di terremoto di varia intensità. Al momento non abbiamo ricevuto segnalazioni ed invitiamo a contattarci in caso di necessità”, aveva in precedenza scritto sui social il sindaco di Monteroni d'Arbia, Gabriele Berni, riguardo allo sciame sismico di stasera con epicentro nel suo comune, con numerose scosse riportate dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia.

La sequenza delle scosse

Ecco la sequenza delle scosse di magnitudo uguale o superiore a 2 registrate nella giornata di domenica: