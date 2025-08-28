Staggia: iniziano i lavori. In via dello Spedale va ripristinata la viabilità

Obiettivo, ripristino della normale viabilità in via dello Spedale dall’inizio della prossima settimana. A Staggia Senese sono iniziati i lavori che si propongono come traguardo a breve la regolare fruibilità della strada stessa. Ovvero il tratto che passa sotto la Porta che da Staggia procede in direzione della località Lecchi, all’altezza dell’arco chiuso nei giorni scorsi, precisamente lunedì 18 agosto per motivi di sicurezza. "Sopralluoghi e verifiche, condivisi anche con altri soggetti coinvolti nella proprietà della struttura - si spiega dal Comune di Poggibonsi - hanno portato a definire le operazioni necessarie al ripristino. L’intervento è già stato affidato ed è in corso. L’obiettivo è riaprire la strada e ripristinare la normale viabilità pedonale e viaria a partire dai primi giorni della prossima settimana". Queste dunque le previsioni in questa fase dedicata all’intervento. E fin qui gli aggiornamenti del quadro da parte dell’amministrazione comunale di Poggibonsi. Si lavora adesso, dunque, per una tempestiva soluzione al problema, in una porzione di territorio comunale che già sta subendo delle conseguenze dai profili della mobilità e degli spostamenti. Ora questo episodio, finito all’attenzione dei diversi soggetti interessati per giungere alla conclusione del caso. Un danno che deriva presumibilmente dall’urto di un mezzo in transito, come evidenziato nei giorni scorsi al momento dell’annuncio dello stop alla circolazione dei veicoli e delle persone. Da lì la decisione della chiusura del passaggio e le verifiche necessarie in attesa della riapertura, quando torneranno in essere le fondamentali condizioni di sicurezza. Per adesso rimane il divieto di circolazione, in coincidenza dello svolgimento dei lavori da parte del personale della ditta incaricata per arrivare all’obiettivo indicato per la ripresa regolare delle normali condizioni. "Contestualmente, in vista della riapertura al transito veicolare - ha spiegato già la scorsa settimana l’amministrazione comunale di Poggibonsi - si provvederà a definire una diversa e più stringente disciplina per la viabilità sotto l’arco, in modo da tutelare la sicurezza e la stabilità della struttura".

Paolo Bartalini