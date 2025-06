Novità per la circolazione sulla 68: "Il by-pass è un’opera strategica"

Novità per la circolazione lungo la statale 68 che sarà oggetto di un corposo progetto di lavori da parte di Anas per 10 milioni di euro: cantieri che scatteranno nei prossimi mesi e che dureranno quasi un anno e mezzo. Oggi, però, si inizia con le operazioni propedeutiche ed i lavori hanno così inizio. Anas ha emesso un’ordinanza che prevede alcune misure temporanee di chiusura sulla strada statale 68, al fine di garantire la sicurezza durante l’avvio di importanti indagini geologiche. Intanto sono state confermate le chiusure al transito per veicoli con massa superiore a 3,5 tonnellate, fatta eccezione per i mezzi di soccorso, gli autobus del trasporto pubblico locale e veicoli turistici. Le chiusure si svolgeranno nelle seguenti date e orari: oggi, 5 giugno è prevista la chiusura della statale 68 al km 42+900, tra il bivio di Mazzolla e quello di Roncolla, in orario dalle 9 alle 12. L’investimento previsto è di circa 10 milioni di euro, destinati sia alla messa in sicurezza della frana di Mazzolla, ma anche per il miglioramento del tratto di San Francesco. Non è un segreto che da anni la viabilità tra Colle e Volterra sia stata compromessa dalle frane e dalle limitazioni imposte per garantire la sicurezza. Una situazione che ha messo in difficoltà soprattutto i pendolari. Per quanto riguarda il 6 giugno, è prevista la chiusura del tratto della statale 68 dal bivio di Mazzolla, sempre dalle 9 alle 12. Questa misura è necessaria per consentire approfondimenti geologici lungo la tratta interessata, con l’obiettivo di garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada. Tutte le deviazioni saranno opportunamente segnalate sul posto, in conformità con quanto previsto dal codice della strada, per agevolare il traffico e minimizzare i disagi per gli utenti.

"Il nuovo by-pass della Ss 68 – interviene anche il sindaco di Colle Piero Pii – è un’opera che migliorerà la viabilità, garantirà la sicurezza e potrà dare stabilità all’economia locale. È il risultato di impegno e di attesa. Finalmente sembra che la soluzione sia alla porta. Non resta che sperare che tutto proceda senza ostacoli, per dare una nuova vita alla viabilità tra Colle e Volterra". Con un by-pass moderno e ben progettato, Colle e Volterra potranno finalmente guardare avanti, con la certezza che le sfide legate alla viabilità siano state affrontate con determinazione e competenza. Non si tratta, però, di un punto di arrivo perché tutta la strada ha bisogno di opere straordinarie a partire dalle lavorazioni nella zona che collega Castel San Gimignano a Campiglia.

Lodovico Andreucci