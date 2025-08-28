Siena Awards. Fra un mese si alza il sipario

A un mese dal via è scattato il conto alla rovescia per l’11ª edizione del Siena Awards, dal 27 settembre al 23 novembre con mostre, incontri e progetti dedicati alla fotografia e arti visive.

Siena e i suoi dintorni si trasformeranno in un palcoscenico a cielo aperto con piazze, palazzi e musei che diventeranno tappe di un viaggio visivo dedicato ai temi attuali: ambiente, migrazioni, diritti umani e disuguaglianze. Il festival internazionale della fotografia si conferma un evento diffuso: dopo il legame solido con Sovicille, la manifestazione si aprirà anche a Castelnuovo Berardenga, che ospiterà una mostra nel Museo del Paesaggio.

All’Accademia dei Rozzi andrà in scena la potenza visiva di Adrees Latif con Mexico Border, un racconto fotografico sulla migrazione lungo il confine tra Stati Uniti e Messico. ‘No Woman’s Land’ è il titolo della mostra all’Area Verde Camollia con gli scatti di Kiana Hayeri, cresciuta a Teheran. Katie Orlinsky porterà al Museo di Storia Naturale la sua inchiesta fotografica Vanishing Caribou, dedicata all’allarmante declino dei caribù e all’impatto devastante del cambiamento climatico sulle popolazioni indigene fra Alaska e Canada. Le mostre a Siena saranno completate da quelle dedicate ai tre premi fotografici: il Museo di Storia Naturale ospiterà Above Us Only Sky, con gli scatti del Drone Photo Awards; al Liceo Buoninsegna torna ’I Wonder If You Can’, mostra dedicata ai vincitori del Creative Photo Awards, mentre l’ex Distilleria Lo Stellino accoglierà gli scatti SIPA.

La new entry 2025, il Museo del Paesaggio di Castelnuovo Berardenga, ospiterà la mostra di Elliot Ross intitolata ’A Question of Balance’ dedicata alle contraddizioni idriche dell’Ovest americano.