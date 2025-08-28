Un caso di ‘Dengue’ segnalato a Gracciano

Caso di Dengue a Gracciano: attivate misure preventive. Il sindaco rassicura la cittadinanza. La febbre dengue, più conosciuta semplicemente come dengue, è una malattia infettiva tropicale causata dal Dengue virus. La malattia è trasmessa da zanzare. Il Comune di Colle di Val d’Elsa informa la popolazione che è stato rilevato un caso di Dengue in un’area circoscritta dell’abitato di Gracciano. La persona colpita è stata tempestivamente presa in carico dai sanitari e attualmente si trova ricoverata all’ospedale Le Scotte di Siena, dove sta ricevendo le cure del caso. In accordo con l’Azienda Sanitaria Locale, l’Amministrazione ha attivato immediatamente tutte le procedure previste dai protocolli regionali per la gestione e la prevenzione di questo tipo di situazione. A partire dalla serata di mercoledì 27 agosto, i vigili sanitari stanno informando casa per casa le famiglie residenti nel raggio di 200 metri dall’abitazione della persona colpita, come previsto dalle direttive sanitarie. Le comunicazioni riguardano le precauzioni da seguire per prevenire ulteriori rischi. Sono inoltre programmate due disinfestazioni adulticide, nelle mattine di giovedì 28 e venerdì 29 agosto, entrambe a partire dalle ore 6:00. Le operazioni, coordinate con la ASL, interesseranno l’area delimitata e proseguiranno fino al completamento degli interventi. Contemporaneamente, sono stati affissi avvisi pubblici con le istruzioni per i cittadini e predisposti sopralluoghi da parte di personale sanitario autorizzato. A rassicurare la cittadinanza è il sindaco di Colle di Val d’Elsa, Piero Pii, che in una nota a La Nazione attesta: "Tutto sta procedendo secondo la prassi stabilita dalla Regione Toscana per casi di questo tipo. Siamo in stretto contatto con la ASL e daremo puntualmente alla popolazione tutte le informazioni che riceveremo dalle autorità sanitarie. Comprendiamo le preoccupazioni dei cittadini, ma voglio rassicurare tutti: la situazione è sotto controllo e stiamo adottando tutte le misure necessarie per garantire la salute pubblica". L’Amministrazione comunale invita i cittadini alla massima collaborazione e a seguire scrupolosamente le indicazioni fornite dai sanitari e dagli operatori incaricati. "Ribadisco che - conclude il Sindaco - tutto sta procedendo secondo la prassi regionale e daremo puntualmente tutte le informazioni che riceveremo dalla ASL, l’invito a seguire i canali ufficiali".

Lodovico Andreucci