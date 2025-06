Virus tropicale, altra bonifica: "I pazienti stanno tutti bene"

Via fra ieri e oggi, nei Comuni di Campi e Calenzano, alla disinfestazione per i cinque casi di Chikungunya virus, come comunicato dalle rispettive amministrazioni comunali. Si tratta infatti di cinque persone (quattro, dai riscontri fatti in questi giorni, dovrebbero essere residenti a Calenzano, una invece a Campi) rientrate in Italia a fine mese dopo un soggiorno in un paese tropicale.

Disinfestazione che trae origine da un’ordinanza contingibile e urgente firmata dai due sindaci, Andrea Tagliaferri e Giuseppe Carovani. E che riguarda a Calenzano via del Saccardo, vicolo del Betti, via Renato Fucini e via Giuseppe Giusti, tutte strade nei pressi del centro. A Campi, invece, una zona più periferica, quasi al confine con Sant’Angelo a Lecore, ovvero via Mammoli e via Ippolito Nievo.

La richiesta è arrivata dall’azienda Usl Toscana Centro igiene pubblica e nutrizione nella giornata di mercoledì, quando è scattato l’allarme. Asl che tuttavia ieri ha confermato quanto già riferito due giorni fa, ovvero che i pazienti "sono tutti in ottima salute" e che "le competenti strutture di igiene pubblica di Firenze sono già state attivate per gli adempimenti previsti".

Il virus, infatti, è trasmesso dalla zanzara tigre, come per la Dengue, con i primi casi che in Italia, ma sempre importati da un paese estero, risalirebbero al 2007.

In entrambi i Comuni, comunque, saranno interessati dagli interventi, per ridurre ulteriormente la già remota possibilità di trasmissione del virus, i civici che riceveranno l’informativa del trattamento di disinfestazione.

Pier Francesco Nesti