’StrongholdBattle’, in Fortezza 650 atleti e tante iniziative

Una nuova iniziativa sportiva nella Fortezza Medicea. StrongholdBattle2025 è una manifestazione che vedrà partecipare 640 atleti di crossfit, provenienti da tutto il mondo, divisi per categorie. "Tutto organizzato da una bella realtà sportiva di Siena, la revolution Boxe – afferma l’assessore Lorenzo Lorè –. Siamo alla quarta edizione, la manifestazione è cresciuta moltissimo e il Comune appoggia e supporta l’evento che sarà in Fortezza il 13 ed il 14 settembre, perché condivide i valori e gli obbiettivi di appuntamenti come questo. Lo facciamo con il supporto degli uffici ma anche con un contributo economico, perché vediamo nell’intento degli organizzatori la volontà di promuovere il nostro territorio e i valori dello sport che questa amministrazione cerca ogni giorno di seguire".

Un evento organizzato appunto dai due amministratori della Palestra Revolution, Margherita Rucco e Alessandro Roncarà: "Una disciplina infinitamente scalabile, sia come stimolo, sia come volume di allenamento – afferma Rucco –, di conseguenza, una disciplina per tutti". Un evento che gli organizzatori vogliono far crescere: "L’obiettivo è migliorarsi di anno in anno – afferma Roncarà –, anche se il sogno sarebbe quello di espanderlo anche al di fuori della Fortezza. Già da quest’anno i ragazzi faranno un percorso urbano di corsa di 4 chilometri all’esterno". La Fortezza sarà comunque allestita come un villaggio: "Non è solo un evento competitivo – sottolinea Roncarà –. All’interno di Fortezza avremo anche stand del settore del fitness, attività di ristoro. Oltre a questo abbiamo pensato anche ai più piccoli, sabato e domenica ci sarà uno spazio dedicato a loro, dove potranno fare laboratori didattici e attività motorie con professionisti del settore. Lunedì rimarrà tutto invariato perché ci sarà un open day dalle 10,30 alle 19. Faremo lezioni gratuite per chi voglia venire a provare questa disciplina".