Disagi a Staggia Senese. Divieto di passaggio sotto l’arco della Rocca

Si annunciano nuovi disagi in materia di mobilità in territorio di Poggibonsi. Da ieri infatti è interdetto il transito di veicoli, a Staggia Senese, all’altezza dell’arco di via dello Spedale. Ovvero la porta della strada secondaria che unisce l’abitato di Staggia Senese alla località Lecchi e da lì anche alla frazione di Bellavista. Un’area transennata con l’apposizione dell’appropriato segnale di divieto di circolazione (nella foto): questo il quadro che si presenta adesso agli utenti della strada, alla luce del provvedimento per ragioni di sicurezza assunto da parte dell’amministrazione comunale. Che ha dato notizia ieri nel primo pomeriggio della situazione che si è venuta a creare nella superficie interessata e delle relative decisioni in merito alla questione emersa nelle scorse ore in quel preciso punto passaggio di Staggia Senese.

"La chiusura – come spiegato ad opera dell’amministrazione poggibonsese – si è resa necessaria in seguito a segnalazioni e a conseguenti verifiche sulla stabilità della struttura, di proprietà privata, da parte dei tecnici del Comune di Poggibonsi. Via dello Spedale a Staggia Senese pertanto non è percorribile completamente, poiché, per motivi di sicurezza, non è possibile attraversare l’arco cosiddetto ‘della Rocca’ (con riferimento al vicino castello, ovvero il complesso fortificato che è anche il luogo simbolo del paese e della sua storia più che millenaria).

"L’amministrazione comunale ha proceduto immediatamente a mettere in sicurezza l’area all’altezza dell’arco di via dello Spedale. La viabilità pedonale è garantita da percorsi alternativi". Uno stop definito "temporaneo". Così si fa sapere dalla stessa amministrazione di Poggibonsi nell’annunciare il provvedimento in fatto di viabilità nella zona sulla quale insiste l’arco, nel tratto di via dello Spedale che collega Staggia Senese con Lecchi. In previsione, per quando sarà il momento, dei successivi, fondamentali passaggi fra i soggetti interessati e del ritorno al tragitto ordinario nella circolazione dei mezzi. Si sottolinea, infatti, per concludere: "Per il ripristino della normale fruibilità sono in corso ulteriori verifiche e approfondimenti – aggiungono ancora in proposito dal Comune di Poggibonsi – su cui è avviata l’interlocuzione con la proprietà".

Paolo Bartalini