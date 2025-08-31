’Prima lux’, la meraviglia dell’alba dal Facciatone e dalle Papesse

Siena sfiorata dall’alba. Uno spettacolo straordinario, che andrà in scena ogni sabato mattina, grazie all’iniziativa proposta da Opera della Metropolitana e Palazzo delle Papesse. Dai primi raggi dell’aurora fino al sorgere del sole, oltre il profilo della città. Tutti i sabati di settembre (alle 5,45 il 6 e 13 e alle 6 il 20 e 27) ai visitatori vene offerta l’opportunità di questo insolito appuntamento, che sarà possibile godersi dal Facciatone o dall’altana di Palazzo delle Papesse.

"La straordinaria emozione della vista dell’alba – promettono gli organizzatori – da due tra i più affascinanti panorami sulla città. A scelta tra la più sorprendente fra le vestigia del Duomo nuovo rimasto incompiuto e il punto di osservazione da cui Galileo Galilei studiò la luna e le sue fasi". L’iniziativa si chiama ‘Prima Lux’ e promette di essere un’esperienza unica. Nel silenzio che avvolge il centro storico, il lento risveglio della città avvolta dai colori del mattino. Il tutto, poi, si concluderà nel migliore dei modi, con una colazione alla caffetteria Bistrot di Palazzo delle Papesse.

"I visitatori saliranno ai panorami quando ancora il cielo sarà tinto del nero della notte – spiegano ancora gli organizzatori – e, in una suggestiva atmosfera di attesa, attenderanno i primi raggi di luce fino a veder finalmente sorgere il sole sull’orizzonte di Siena". Chiaramente, Prima lux, con l’organizzazione di Opera Laboratori, non verrà effettuato in caso di pioggia ed è un evento a numero chiuso, per cui si richiede la prenotazione al numero 0577 286300 (da lunedì a venerdì dalle 8,30 alle 17) o scrivendo una mail a [email protected].