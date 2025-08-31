La mappa degli interventi. Progetti e lavori conclusi. Il quadro all’inizio dell’anno

Ecco l’elenco degli interventi dell’amministrazione provinciale sugli edifici scolastici.

Istituto Sarrocchi di Siena

Interventi conclusi: lavori murari interni per sistemazione di pareti corridoi deteriorate dall’umidità e imbiancatura di aule per 5.646,16 euro, recupero facciate 46.360 euro, recupero aula magna per adeguamento prevenzione incendi per 85.156 con fondi propri.

Interventi in corso: affidamento del servizio per lo svolgimento di indagini diagnostiche per la vulnerabilità sismica per 15.752 euro (fondi propri), affidamento progettazione fattibilità tecnico economica e verifica vulnerabilità sismica lotto 1 per 171.288 euro (Mit e fondi propri).

Istituto professionale Marconi di Siena

Interventi conclusi: Rifacimento impianto elettrico locale officina 196.486 euro (fondi propri e Regione Toscana).

Interventi in corso: adeguamento antincendio edificio scolastico e realizzazione nuovo impianto rilevazione fumi antincendio 196.486 euro (fondi propri e Regione). Adeguamento sismico 2.095.832 euro (fondi Pnrr, Regione, fondi propri).

Liceo linguistico Monna Agnese Siena

Interventi conclusi: lavori revisione copertura e sostituzione canali di gronda 13.600 euro con fondi propri.

Interventi in corso: affidato incarico progettazione antincendio per aumento capienza edificio sopra le cento persone.

Istituto Agrario di Siena

Interventi conclusi: lavori adeguamento antincendio 14.400 euro con fondi propri.

Interventi in corso: lavori sostituzione caldaia 51.789 euro con fondi propri.

Polo scolastico Siena - Liceo Scientifico e sportivo G. Galilei, Istituto Sallustio Bandini

Interventi conclusi: lavori sostituzione infissi per 33.476 con fondi propri; manutenzione ordinaria impianti idrici e riscaldamento, con adeguamento tubazione collegamento vaso espansione 40.504 con fondi propri.

Interventi in corso: rifacimento tratto impianto riscaldamento 85.600 euro con fondi propri.

Liceo artistico D. Buoninsegna di Siena

Interventi conclusi: interventi manutenzione ai servizi igienici piano terra, terrazzo, laboratorio ceramica per 11.745 euro con fondi propri. Imbiancatura e riprese murarie ai corridoi per 21.100 euro con fondi propri. Trattamento soffitti per 37.820 euro con fondi propri.

Istituto Piccolomini di Siena (Liceo classico e Liceo della formazione)

Interventi conclusi: rifacimento tratto fognario acque meteoriche corte interna e adeguamento rampe uscite di sicurezza. Importo euro 13.469 euro con fondi propri. Rifacimento pavimentazione sportiva della palestrina 19.032 euro con fondi propri. Sistemazione corte interna piccola e protezioni antigelo tubazioni antincendio 11.800 euro con fondi propri. Manutenzione infissi, compresa verniciatura porte interne 31.261 euro con fondi propri. Insonorizzazione e tinteggiatura locali 24.000 euro con fondi propri.

Polo scolastico Colle di Val d’Elsa (Istituto professionale Cennini, Enogastronomico, Liceo Volta, San Giovanni Bosco)

Interventi in corso: rifacimento tratto impianto idrico antincendio Istituto San Giovanni Bosco e palestra comunale 177.492 euro con fondi propri e risorse Comune Colle di Val d’Elsa.

Polo scolastico Poggibonsi (Istituto Roncalli e Istituto Sarrocchi)

Interventi in corso: adeguamento sismico edificio scolastico Istituto Roncalli 2.797.207,47 euro con finanziamento Pnrr.

Licei Poliziani di Montepulciano (Liceo Poliziano, Liceo Scientifico)

Interventi conclusi: completamento laboratorio di robotica lotto 1 e ingresso zona bar e manutenzione pavimentazione in autobloccanti 8.670 euro con fondi propri.

Istituti Redi e Caselli di Montepulciano

Interventi conclusi: manutenzione sistemi di raccolta e smaltimento acqua in copertura 9.500 euro con fondi propri. Palestra ingresso principale manutenzione copertura 11.230 euro con fondi propri.

Interventi in corso: efficientamento energetico edificio scolastico Istituto Redi (sostituzione infissi e pompe di calore) progettazione esecutiva in corso. Importo progetto 2.120.000 euro finanziato con fondi derivanti dall’Area Snai Valdichiana Senese per il tramite della Regione Toscana e fondi propri.

Istituti Einaudi e Marconi di Chiusi

Lavori conclusi: tinteggiatura pareti e soffitti ambienti didattici 7.550 euro con fondi propri

Interventi in corso: ripristino funzionalità impianto autoclave 6.000 euro con fondi propri

Istituto San Bellarmino di Montepulciano

Interventi conclusi: lavori messa in sicurezza solai 41.720 euro con fondi propri.

Istituto alberghiero Artusi di Chianciano Terme

Lavori conclusi: sistemazione area esterna, adeguamento e messa in sicurezza percorso di esodo esterno 8.316 euro con fondi propri. Manutenzione ordinaria sistemazione parti in cartongesso (velette, controsoffitti) 5.880 euro con fondi propri.

Lavori in corso: costruzione nuova palestra 1.723.3770 euro (fondi Pnrr e fondi propri). Adeguamento cabina elettrica secondaria 12.164 euro con fondi propri. Firmato il protocollo di intesa con il Comune di Chianciano Terme, l’Istituto scolastico e l’Ufficio regionale scolastico per la realizzazione del convitto.

Istituto Avogadro di Abbadia San Salvatore

Lavori conclusi: manutenzione ordinaria (facciate, pavimentazioni, gronde) 20.254 euro e trattamento travi 48.000 con fondi propri.

Lavori in corso: rifacimento servizi igienici lotto meccanica 170.000 euro con fondi propri. Sistemazione della zona servizi e spogliatoi della palestra scolastica per adeguamento alle norme Coni per l’impiantistica sportiva per 406.035 euro (fondi propri e Regione Toscana).

Liceo linguistico di Montalcino

Lavori in corso: adeguamento antincendio 5.700 euro con fondi propri Istituto professionale per l’agricoltura San Giovanni d’Asso.

Lavori in corso: costruzione nuova sede 2.750.000 euro (fondi Regione Toscana e Comune di Montalcino).