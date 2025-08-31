Parcheggio nel mirino dei vandali: "Maggiore attenzione e soluzioni"

Il parcheggio sotto la stazione autobus a Colle è nel mirino dei vandali ed i cittadini chiedono più sicurezza. Si mobilitano, infatti, gli abbonati del parcheggio sotterraneo sotto via Bilenchi situato proprio sotto la stazione degli autobus. ‘Denunciano’, così, che il luogo è teatro di atti vandalici, l’ultimo dei quali risale solo alla scorsa settimana, con danni resi noti anche attraverso le colonne del nostro quotidiano. Un gruppo sempre più numeroso di cittadini ha deciso di rompere il silenzio e di unirsi per chiedere con forza l’intervento del Comune. "Vogliamo far capire all’amministrazione che ci sono gravi problemi di ordine pubblico, impossibili da ignorare – attestano alcuni dei promotori dell’iniziativa –. Chiediamo una maggiore attenzione e soprattutto delle soluzioni concrete". Le lamentele riguardano vetri rotti, auto danneggiate, presenza di individui sospetti ed una sensazione generale di insicurezza, soprattutto nelle ore serali e notturne. La scintilla è scattata quando alcuni abbonati hanno iniziato a lasciare dei biglietti informativi sui parabrezza delle auto posteggiate, invitando gli altri utenti del parcheggio a unirsi. Da lì, è nato un gruppo spontaneo che ora sta raccogliendo segnalazioni, testimonianze e proposte, con l’obiettivo di stimolare una risposta concreta. A breve verrà chiesto un incontro ufficiale con la giunta ed il sindaco. La risposta, almeno a parole, non si è fatta attendere. Si sono già detti disponibili ad affrontare la questione il consigliere comunale Roberto Bilenchi ed il vicesindaco Marco Speranza. Fondamentale anche l’impegno sul fronte della sicurezza da parte del luogotenente Giuseppe Annunziata, in coordinamento con il comandante della Polizia Municipale, Nicola Magni, che stanno monitorando la situazione e valutando possibili potenziamenti dei controlli. I cittadini, intanto, chiedono interventi strutturali: più sorveglianza, telecamere funzionanti, un’illuminazione adeguata e maggiore presenza delle forze dell’ordine. Alcuni hanno proposto anche la creazione di un presidio fisso. La mobilitazione è solo all’inizio, ma la sensazione è che questa volta le loro voci non passeranno inosservate. L’obiettivo è chiaro: restituire decoro e sicurezza a uno spazio essenziale per la città. La parte della bassa della città, purtroppo, non è nuova a segnalazioni di questa tipologia, tenendo in considerazione il fatto che negli ultimi mesi sono stati svariati i casi che hanno visto quella zona al centro della cronaca per fatti di vandalismo.

Lodovico Andreucci