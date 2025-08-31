Tragica caduta di bicicletta. Scivola in discesa e batte la testa. Pensionato muore a Vivo d’Orcia

Tragedia ieri poco prima delle 14 sulla strada provinciale che collega Seggiano e la frazione di Vivo d’Orcia. Un uomo di 71 anni è caduto dalla bicicletta per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della compagnia di Montalcino. Per lui, nonostante i soccorsi, non c’è stato niente da fare. La salma è stata trasportata all’obitorio delle Scotte e tuttora si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria. Si deve capire infatti se la caduta è stata per via di un malore oppure se la morte è dovuta al fatto che ha battuto la testa. Non è dunque ancora esclusa l’autopsia.

Una tragedia che ha colpito profondamente la comunità del Vivo, dove abitava Marco Banchi, pensionato. L’uomo, descritto come grande appassionato delle due ruote, è stato trovato sull’asfalto da un automobilista di passaggio che ha dato subito l’allarme chiamando i soccorsi. Ben presto sulla strada del Vivo, un’arteria non particolarmente trafficata, sono arrivate la Misericordia di Montalcino e anche quella di Abbadia San Salvatore. Sulle prime sembra che fosse stato allertato anche Pegaso ma, purtroppo, non c’è stato bisogno del suo intervento. I soccorritori hanno fatto di tutto per riportarlo alla vita, praticandogli anche il massaggio, a lungo. Ma non c’è stato nulla da fare per Banchi.

La dinamica dell’accaduto è in corso di ricostruzione da parte dei carabinieri di Campiglia d’Orcia, intervenuti per gli accertamenti. La caduta è accaduta in un tratto in discesa, il fondo era bagnato. In quel punto ci sono solo boschi e verde, nessuna abitazione. E probabilmente neppure telecamere da visionare. L’uomo sembra che non indossasse il caschetto.