Palla al bracciale . Giorno della verità

Al via oggi al campo sportivo comunale, dalle ore 16, la seconda giornata della grande disfida della palla al bracciale maschile che assegnerà la Conca, il premio più ambito dei Ruzzi. Le partite saranno precedute, a partire dalle ore 15, dalla sfilata storica in costumi fino agli ‘20 del Novecento che attraverserà le vie di Chiusi Scalo. Ieri, nelle sfide dedicate ai più giovani, la contrada del Mar Nero ha portato a casa i Ruzzini, i giochi dei bambini, mentre la contrada delle Biffe si è imposta nella palla al bracciale under 15.

Stasera dopo le partite finali vincitori e vinti si ritroveranno tutti insieme nei ristoranti di contrada tra festeggiamenti e goliardia. I Ruzzi della Conca si chiudono ufficialmente domani 8 settembre con la santa messa (ore 18) in onore della Natività di Maria, dalle ore 21, la solenne processione. Nascondi testo citato

Di seguito le formazioni delle cinque contrade che giocano oggi. Fornace: Paolo Rettori, Marco Leandri, Alex Papi, Simone Ciolfi, Gabriel Papi, Lorenzo Natali Tanci, Alessio Tistarelli, Gheri Minetti (mandarino), Alessio Fastelli (vice capitano) e Marco Cherubini (capitano). Granocchiaio: Francesco Maglioni, Niccolò Rampelli, Matteo Manganello, Lorenzo Rinaldini, Tommaso Rocchetti, Alessio Cardone, Ioan Voicu (mandarino), Tommaso Minetti (vice capitano) e Marco Gobbini (capitano).Mar Nero: Emilio Morinelli, Stefano David, Alessandro Cossa, Matteo Ciocoiu, Daniele Paolucci, Federico Ferretti, Dante Della Marta (mandarino), Gianluca Lorenzoni (vice capitano) e Massimo Paolucci (capitano). Sottogrottone: Francesco Natali Tanci, Jacopo Strano, Giulio Ferretti, Cesare Moretti, Niccolò Paolucci, Federico Giovannini, Francesco Paolucci (mandarino), Paolo Ferretti (vice capitano) e Andrea Della Ciana (capitano).

Massimo Montebove