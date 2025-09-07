Aquila, battesimo per sedici. Borse di studio: ecco i vincitori

Il momento più emozionante, il battesimo alla fontanina. Tanti i piccoli che sono stati ’accolti’ nell’Aquila, ieri pomeriggio, dal priore Gabriele Fattorini. Si tratta di Lisa Marie Pisani, Aurelia Caruso, Dario Emili, Leyla Sophia Thies, Matteo Bianciardi, Giulia Bianciardi, Stefano De Pietro, Leandro Caleb Mori, Maria Tomassetti, Luca Frontera, Marco Mancini, Orlando Lovecchio, Perla Paccagnini, Ferruccio Paccagnini, Simone Amerini e Jacopo Mugnai.

Intanto Marta Basi e Agata Masotti dell’Aquila, Cosimo Pietrangeli e Giovanni Cottini della Lupa, Linda Jannaccone del Leocorno e Giorgia Petrini del Valdimontone sono risultati i sei vincitori delle borse di studio assegnate nell’ambito della nona edizione del bando che l’Aquila dedica alla memoria dell’indimenticato contradaiolo Roberto Ricci. Dal 2017 a oggi sono state attribuite complessivamente quaranta borse di studio, tutte legate alla musica, linguaggio che ha caratterizzato la vita di Roby. L’iniziativa sostiene la formazione musicale dei giovani contradaioli, proseguendo la passione di Ricci per quest’arte. Ciascun premio, del valore di 500 euro, consentirà di frequentare i corsi del Conservatorio "Rinaldo Franci" per l’anno accademico 2025-2026. Novità di questa edizione è il contributo di un gruppo di aquilini che, autofinanziandosi, ha reso possibile l’assegnazione di due borse aggiuntive. La cerimonia di consegna si terrà sabato 7 ottobre alle 18 presso il Cortile del Palazzo del Capitano. Il vincitore della borsa di studio "Nonno Alto" per l’anno 2025 è la contradaiola aquilina Alice Stocchi.