“Una didattica che suona“. La scuola di Sterpete vince il concorso nazionale

Con il progetto “Una didattica che suona”, la Scuola dell’Infanzia di Sterpete dell’Istituto comprensivo Foligno 3 guidato dalla dirigente scolastica Federica Ferretti, ha vinto il primo premio assoluto categoria 1A del Premio Abbado 2024/2025, organizzato e promosso dal ministero dell’Istruzione e del merito- Comitato nazionale per l’apprendimento pratico della musica per tutti gli studenti, dell’Associazione nazionale critici musicali del Comune di Fiesole.

Valutato unanimemente dalla Commissione di "alto livello qualitativo e con la straordinaria partecipazione dei bambini, vissuta in tutto campo per una realizzazione di notevole efficacia", il progetto della scuola dell’Infanzia di Sterpete riceve anche un riconoscimento di merito per il “Premio Abbiati per la scuola” 2024/2025. Il 21 giugno nella suggestiva cornice del Teatro Romano di Fiesole, con grande orgoglio e tanta emozione, la responsabile del progetto Pamela Agneletti e la referente di plesso Serena Allegretti hanno ritirato i premi del prestigioso concorso, che hanno dedicato a tutta la loro comunità scolastica. Le insegnanti raccontano che dopo aver letto la premessa al Bando del Concorso si sono subito riconosciute nelle parole del grande maestro Claudio Abbado, il quale sosteneva che "la musica è necessaria al vivere civile dell’uomo, è necessaria alla vita, può cambiarla, migliorarla e in alcuni casi può addirittura salvarla".