Golf spettacolo a La Bagnaia. In 95 al Torneo Bmw-Mini Service

È stato uno spettacolo di sport e partecipazione per i 95 iscritti (record della storia della manifestazione) la dodicesima edizione del Torneo di golf Bmw-Mini Service, organizzato dal Centro Bmw e Mini Service Elettrodiesel Campatelli di Barberino Val d’Elsa, sul green del Royal Golf Club La Bagnaia. "La giornata è andata molto bene – sottolinea Tiziano Pianigiani, titolare di Elettrodiesel Campatelli – grazie all’organizzazione e all’accoglienza del Royal Golf La Bagnaia ed ad un numero incredibile di partecipanti".

I luoghi da sogno del campo in cui sono incastonate le 18 buche, esteso su 130 ettari e disegnato da Robert Trent Jones Jr, hanno fatto da teatro a una sfida che ha regalato tante emozioni. La gara: per la prima categoria il primo lordo è andato a Edoardo Riccardo Falvo. Primo netto per Cesare Dal Bon, secondo netto per Carlo Baglioni. Per la seconda categoria primo netto per Federica Falvo, secondo netto Domenico Cuiuli. Poi i premi speciali: Alessia Nebuloni è stata la prima delle ‘ladies’, Francesco Siliberto il primo dei ‘seniores’. Tra i clienti Bmw primo Danilo Semmoloni, secondo Laura Scarpa, terzo David Bari. Tra i clienti Mini primo posto per Claudio Regoli, secondo Paolo Dugini, terzo Giampiero Cardella. Il ‘nearest to the pin’ è stato Filippo Montauti per gli per uomini e Paola Biasini le donne. Infine i ‘driving contest’: per le donne Beatrice Pianigiani, per gli uomini Edoardo Benvenuti.

"Ci prepariamo per l’anno prossimo con una nuova edizione del Torneo di golf Bmw-Mini Service – conclude Pianigiani –. Nel frattempo aspettiamo tutti nel nostro service per usufruire di un servizio di qualità, forti scontistiche ed offerte speciali e per l’acquisto di veicoli nuovi ed usati garantiti in collaborazione col centro usato Birindelli. Sono attive anche promozioni dedicate ai clienti giunti in finale e di autoriparatori indipendenti". In serata sono avvenute le premiazioni con accessori offerti da Elettrodiesel Campatelli e dal consolidato partner Pianigiani Bags di Buonconvento.