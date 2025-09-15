Marco Valenti presidente della Sami. Tra i giganti dell’archeologia medievale

Marco Valenti eletto presidente della SAMI - Società degli Archeologi Medievisti Italiani. Un nuovo presidente per la Società degli Archeologi Medievisti Italiani: il Professor Marco Valenti è stato eletto alla guida dell’associazione durante il X congresso nazionale, tenutosi con successo tra Udine e Cividale del Friuli. La sua elezione lo pone a capo della SAMI, che con i suoi oltre 750 soci rappresenta il punto di riferimento per l’archeologia medievale nel nostro Paese.

Marco Valenti porta con sé un curriculum di eccezionale valore. Attualmente detiene la cattedra di Archeologia Medievale presso l’Università di Siena, dove la sua didattica e ricerca hanno formato generazioni di studenti e professionisti. Ma il suo impegno va ben oltre le aule universitarie. È Assessore alla Cultura e al Turismo del Comune di Monteriggioni, un ruolo che gli permette di coniugare la ricerca accademica con la valorizzazione del patrimonio culturale e lo sviluppo del territorio.

Un altro tassello fondamentale della sua attività è la direzione scientifica dell’Archeodromo di Poggibonsi, un progetto innovativo che ha saputo restituire al pubblico uno spaccato vivido della vita dell’alto Medio Evo attraverso l’archeologia sperimentale. Non meno importante è il suo instancabile lavoro nel territorio di Chiusdino: dallo scavo per oltre 17 anni del castello di Miranduolo a quello dell’Abbazia di San Galgano, un cantiere che continua a svelare importanti conoscenze sulla storia monastica medievale.

La sua elezione alla presidenza della SAMI lo pone alla guida di un’istituzione di grande prestigio, succedendo a una serie di giganti dell’archeologia medievale italiana. Il Professor Valenti è riconosciuto come un archeologo di grandissima qualità, capace di unire rigore scientifico a una notevole capacità divulgativa e organizzativa. La sua presidenza promette di consolidare il ruolo della SAMI come promotore della ricerca, della tutela e della valorizzazione del patrimonio archeologico medievale, affrontando le nuove sfide della disciplina con rinnovato slancio e prospettive innovative.

L’intera comunità archeologica italiana guarda ora con fiducia al suo mandato, certa che il Professor Marco Valenti saprà guidare la SAMI verso nuovi successi, rafforzando ulteriormente il prestigio e l’influenza dell’archeologia medievale nel panorama culturale e scientifico nazionale e internazionale.