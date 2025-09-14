Beko Giani e Tomasi alla prova del fuoco

La data da segnare sul calendario è quella di mercoledì, perché alle 17 nella Saletta dei Mutilati i sindacati territoriali di categoria hanno organizzato un confronto pubblico sulla vertenza tra i due candidati alla presidenza della Regione.

Eugenio Giani, governatore uscente, che con il ’braccio armato’ dell’Unità di crisi capitanata da Valerio Fabiani, nelle settimane passate ha firmato un accordo in cui garantisce un milione di fondi per la formazione dei lavoratori dello stabilimento di viale Toselli. L’obiettivo? Tutelare il mantenimento dei livelli occupazionali in presenza di nuovi investitori, pronti a rilanciare la produzione. Sul caso Beko mercoledì Giani arriverà preparato: non soltanto ha seguito i vari sviluppi della trattativa tra azienda e sindacati (recandosi lo scorso novembre di persona in viale Toselli per incontrare i lavoratori), ma ha anche partecipato alle varie fasi della vertenza fino al tavolo del 14 aprile nella sede del ministero delle Imprese e del made in Italy, dove fu firmato lo storico accordo per il salvataggio dello stabilimento di Siena.

Nessun coinvolgimento diretto sulla crisi Beko invece per Alessandro Tomasi che, in virtù della sua esperienza da sindaco di Pistoia, è però abituato a prendere informazioni e studiare prima di presentarsi agli appuntamenti elettorali. Tomasi può inoltre contare sul ruolo da protagonista assunto dal Governo Meloni e da Fratelli d’Italia nella risoluzione della vertenza. La sua posizione sarà dunque verosimilmente in linea con quella nazionale: la difesa dei lavoratori e il rilancio industriale del sito di viale Toselli.

Certo è che Tomasi arriverà al faccia a faccia con Giani dopo una giornata ricca di impegni. Mercoledì alle 12 infatti sarà al Bar Nannini in Massetana Romana per presentare i sei candidati della sua lista civica ’E’ Ora’.

La capolista è Michela Guerrini, seguita dal senese Simone Lorenzetti e dall’imprenditore di Piancastagnaio Michele Ferrazzani. In corsa anche la studentessa di Montalcino Sabrina Generali, il noto medico Giorgio Bastreghi e la parrucchiera Ombretta Mariotti di Monteroni d’Arbia. Presenzierà all’evento Daniele Tacconi, responsabile della lista in provincia di Siena.

La giornata di Tomasi in città si concluderà sempre al Bar Nannini in Massetana Romana alle 18,30, dove è previsto un aperitivo con i candidati e i cittadini per dibattere su tematiche politiche regionali e locali.