Siena
14 set 2025
ANDREA CIAPPI
"Oltre"... il ristorante. Scommessa di Zingarelli

Alla guida della cucina, Maurizio Bardotti, chef dalla visione tenace e sincera. La vera anima di questo nuovo locale è Giulia Zingarelli: "Prodotti e identità".

Dal cinema (Bud Spencer e Terence Hill attraversano le generazioni) al vino alla cucina… sempre con cose fatte perbene e grande successo. Ecco: tra i vigneti e i paesaggi da sogno del Chianti Classico, apre le porte "Oltre", il nuovo ristorante gourmet firmato dallo chef Maurizio Bardotti e dalla famiglia Zingarelli, anima dell’azienda vitivinicola Rocca delle Macìe. Siamo a Castellina in Chianti, sui colli digradanti verso la Valdelsa. "Oltre" è più di un ristorante. È un laboratorio gastronomico contemporaneo. Alla guida della cucina, Maurizio Bardotti, chef dalla visione tenace e sincera, che considera la tradizione non un limite, ma una bottega delle idee da cui ripartire ogni giorno. Accanto a lui, Giulia Zingarelli, vera anima del progetto.

"Abbiamo creduto in questo progetto fin dall’arrivo di Maurizio nel 2020" - racconta Giulia Zingarelli - "allora abbiamo iniziato un primo percorso gastronomico insieme, i tempi si sono inevitabilmente allungati, ma oggi ci siamo: è arrivato il momento che tutti noi aspettavamo. Siamo consapevoli di poter donare emozioni vere, fatte di sapori, di accoglienza e di identità". "Credo che un bravo cuoco oggi debba usare tutto di quello che la natura ci offre", spiega lo chef Maurizio Bardotti. "A volte è sufficiente cambiare una cottura o un taglio per valorizzare la vera essenza di una materia prima".

