Buon cibo, merenda e libri gratis: Radicondoli si conferma un modello

A scuola con tante novità attese dalla comunità di Radicondoli. C’è la nuova mensa con una cooperativa locale e prodotti del territorio. E’ compresa anche la colazione a mezza mattina per tutti, anche la primaria e la media, novità questa davvero importante. E poi ci sono anche i lavori di manutenzione fatti all’edificio scolastico il Comune conferma i contributi per le famiglie, per i libri gratis, il trasporto, gli strumenti di supporto, le borse di studio per gli studenti previsti da WivoaRadicondoli con l’obiettivo di sostenere la residenza e la scuola nel territorio.

Si parte dalla nuova mensa, che sarà attiva da lunedì 22 settembre. Nella prima settimana di scuola, infatti, tutti fanno orario 8.30-12.30. E dal 22 settembre sarà consegnata a tutti anche la colazione a mezza mattina. Il pane arriverà dal forno di Radicondoli, l’olio extravergine di oliva biologico dagli olivicoltori di RetEVOlution di Radicondoli e poi ci saranno altri prodotti bio e di filiera corta. Sarà utilizzata una cucina interna alla scuola da un operatore ad hoc per lo svolgimento e la realizzazione del servizio mensa. C’è poi un impegno davvero importante che il Comune porta avanti nei confronti delle famiglie sul versante scuola. Continuano infatti i contributi su libri, trasporto, mensa, strumentazioni e le borse di studio. Ovvero, libri di testo gratuiti per i ragazzi che frequentano la primaria e la secondaria di primo grado, per tutti (acquistati dal Comune), gli aiuti alle famiglie con ragazzi residenti a Radicondoli che frequentano le scuole secondarie di secondo grado con contributi diretti a sostenere l’acquisto dei libri ed il costo dei trasporti con il servizio pubblico, gli aiuti economici per acquisto di strumenti informatici per famiglie con più figli in difficoltà economiche, la politica di contenimento e abbassamento delle tariffe del servizio di trasporto scolastico e servizio mensa, l’assegnazione di borse di studio per gli studenti universitari.