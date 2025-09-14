L’emozione di Chiara. La ragazza di Poggibonsi in corsa per Miss Italia

Poggibonsi, 15 settembre 2025 – Emozionata ma determinata. Si definisce così Chiara Festeggiante, la ragazza di 19 anni di Poggibonsi che stasera è tra le quaranta finaliste che si contendono il titolo di Miss Italia. Un’edizione numero 86 che parla senese perché stasera si saprà chi prenderà la corona di Ofelia Passaponti. In gara c’è Chiara Festeggiante e tra le riserve c’è l’altra senese Giulia Cavani.

Chiara, una grande avventura e comunque vada sarà un successo…

“Sono stati giorni intensi qui nelle Marche (Porto San Giorgio). Prima la grande gioia di superare le semifinali ed entrare tra le quaranta dopo la delusione del titolo di Miss Toscana sfuggito di un soffio. Poi la preparazione di questa finale per la quale stiamo dando tutto. Non vediamo l’ora di essere sul palco anche se personalmente vivo alla giornata. Nel senso che cerco di prendere il meglio che questa esperienza ti garantisce. Se poi arriverà un bel risultato ancora meglio. Non sono ossessionata dal risultato finale ma ce la metterò tutta”.

Nell’ultimo atto ci sarà spazio per la bellezza ma anche per cosa sapete fare, per quanto vi siete preparate e per far emergere un’immagine di voi che non è solo quella di una ragazza bellissima.

“Sarà così e lo trovo giusto perché una ragazza è bella esteticamente ma anche per quello che sa fare, per le emozioni che ti fa provare, per quello che dice e magari suscita delle riflessioni. Io ho preparato un monologo che ho scritto con grande cura e partecipazione”.

Puoi anticiparci di cosa si tratta?

“Parlerà del Natale che si avvicina e della convivialità. In questo momento così difficile a livello internazionale bisogna far passare dei messaggi importanti e che facciano pensare. Cerco di dare anche io il mio piccolo contributo”.

Stasera si decide tutto ma Chiara Festeggiante può già stilare un bilancio di questa esperienza?

“Faticosa ma bellissima. Ti impegna per mesi ma ti regala adrenalina ed emozioni forti come quelle della semifinale”.

Al tuo fianco la famiglia ma anche tutta Poggibonsi

“Nelle Marche sono arrivate mia mamma Johana e mia sorella Patrizia. Mio padre è per lavoro a Napoli ma è in stretto contatto. So che a Poggibonsi c’è grande mobilitazione. Hanno affisso cartelli di incoraggiamento e stasera saranno incollati alla diretta su RaiPlay. Spero di non deluderli”.

C’è una ragazza che vedi favorita?

“A me piace molto Miss Liguria Sara Dellepiane ma tutte noi che siamo arrivate nelle quaranta abbiamo le qualità per vincere. Vedremo cosa succederà”.

Enrico Salvadori