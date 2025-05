Lavori sulla Tangenziale a Siena, traffico paralizzato : città in tilt

Siena, 13 maggio 2025 – La previsione non era difficile: l'avvio dei lavori sulla Tangenziale ovest di Siena ha creato questa mattina code chilometriche in direzione Firenze e Grosseto e l'impazzimento della viabilità interna cittadina.

Da ieri sera è stata chiusa completamente la carreggiata in direzione sud e anche quella di sorpasso in direzione nord, a causa di una frana. I lavori che sono stati portati avanti per tutta la notte dal personale Anas ha consentito, poco prima delle 9, la riapertura della dell'intera carreggiata nord, che ora è percorribile a senso unico in entrambe le direzioni.

Ma ancora le conseguenze sono pesanti: lunghissime code in via Fiorentina, viale Sclavo, nell'area della stazione, in viale Toselli. La situazione dovrebbe migliorare nel corso della mattinata, anche se sono prevedibili comunque pesanti disagi per la riduzione a due sole corsie di una strada a intenso scorrimento come la Tangenziale ovest