Siena, smottamenti nella Tangenziale Ovest: chiusa dal 12 maggio in direzione Sud

Siena, 9 maggio 2025 – A causa dello smottamento sulla Tangeziale Ovest di Siena, con cedimenti sulla corsia di marcia verso Grosseto sia su quella di sorpasso verso Firenze, dal 12 maggio la strada sarà chiusa in direzione Sud, verso Grosseto, per consentire i lavori di rifacimento. È quanto si apprende da una nota della Prefettura di Siena nella quale non si indica un termine ma si spiega che i lavori «verranno svolti nel più breve tempo possibile».

Per il traffico sarà così istituita, prosegue la nota, «l'uscita obbligatoria sullo svincolo di Siena Nord della Tangenziale e la chiusura dell'entrata di Acquacalda, sempre in direzione Grosseto, ad eccezione dei mezzi pesanti. Per quest'ultimi, transitanti sul ra 03 Siena-Firenze direzione Siena, l'uscita obbligatoria sarà allo svincolo di Monteriggioni.