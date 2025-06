Il regalo di battesimo si trasforma in una donazione per la Pediatria di Siena

Siena, 27 giugno 2025 – Un bel gesto di generosità fatto in occasione di un momento simbolico per la vita di un piccolo figlio. Una famiglia ha deciso di destinare il ricavato dei regali del battesimo del piccolo Edoardo alla Pediatria dell'Azienda ospedaliero-universitaria Senese, diretta dal professor Salvatore Grosso. La decisione è stata presa in seguito ad un lungo ricovero del cuginetto di Edoardo nello stesso reparto, dove, sottolinea la famiglia, "ha potuto contare su un'eccellente accoglienza e sull'alta professionalità del personale".

Nel dettaglio sono state donate tre poltrone e una bilancia, che saranno a disposizione per le esigenze di reparto. Ad accogliere la famiglia donatrice, oltre il professor Grosso, presenti i professionisti del reparto e la direttrice sanitaria Maria De Marco.