Arezzo, 12 giugno 2025 – Un video-otoscopio per il reparto di Pediatria dell’ospedale di Arezzo. A donarlo AMMI Mogli medici italiani “Donne per la salute” presieduta da Ione Marruchi e Inner Wheel Club di Arezzo, presidente Laura Agnolucci, che stamani lo hanno consegnato al direttore del reparto, dr. Marco Martini.

Il dispositivo, del valore di circa 1300 euro, va ad arricchire la dotazione strumentale della unità operativa diretta dal dr. Martini permettendo di esaminare il condotto uditivo in caso di otite e di infiammazioni.

«Ringrazio AMMI e Inner Wheel per questa donazione che va ad aggiungersi alla strumentazione in dotazione al reparto – dice il dr. Marco Martini -. Questo dispositivo permette di analizzare il condotto uditivo del bambino in modo accurato e sicuro consentendo di verificare la presenza di eventuali infiammazioni. Il mio ringraziamento va alle due presidenti, Ione Marruchi e Laura Agnolucci per aver pensato al nostro reparto.

Le donazioni sono sempre ben accette perché ci consentono di implementare le nostre dotazioni». Per AMMI e Inner Wheel Club Arezzo non è la prima volta. A gennaio scorso la loro generosità delle due associazioni si è rivolta alla Neonatologia e Terapia intensiva neonatale alla quale fu donato un oftalmoscopio utile per lo screening della cataratta congenita nel neonato, test a cui sono sottoposti tutti i neonati in seconda giornata di vita o comunque prima della dimissione ospedaliera per una diagnosi tempestiva di questa patologia.