“I colori del libro“ a Bagno Vignoni nel weekend

SAN QUIRICO D’ORCIA (Siena)

Due giorni di libri. Di incontri, presentazioni, approfondimenti, riflessioni. Torna sabato e domenica (13 e 14 settembre) il festival ‘I colori del libro’, ideato da Toscanalibri, a Bagno Vignoni. Edizione numero sedici, ormai, della rassegna dedicata alla valorizzazione della piccola e media editoria, che si colloca nel delizioso centro storico del borgo termale, offrendo così un elemento in più per i visitatori. Tra gli ospiti ci saranno come sempre giornalisti, scrittori, attori, sportivi e personaggi televisivi che si alterneranno sul palco nel giardino di Piazza del Moretto con presentazioni a ciclo continuo proponendo le loro ultime novità editoriali. Tra gli ospiti attesi quest’anno, è stato annunciato per sabato lo scrittore Carlo Lucarelli (foto), maestro assoluto del giallo italiano, con il suo ultimo romanzo ‘Almeno tu’ (Einaudi). Tra gli ospiti che arriveranno a Bagno Vignoni, ci sarà anche l’attrice e scrittrice Chiara Francini con il suo ‘Le querce non fanno limoni’ (Rizzoli). Come da sempre nello stile della manifestazione, si parlerà poi anche dei temi dell’attualità: il giornalista Rai Alessandro Cassieri, autore del saggio ‘Tra Russia e Ucraina. Diario del conflitto dalle origini a oggi’ (RaiLibri); mentre Valerio Aiolli presenterà il suo ‘Portofino blues’ (Voland), dedicato alla vicenda di Francesca Vacca Agusta e inserito nella ‘dozzina’ dello Strega. Domenica si parlerà di pallacanestro con il giornalista sportivo Guido Bagatta, autore del libro ‘In volo con il Prescelto’ (Cairo) in cui racconta di LeBron James. Emilio Targia con "Quella notte all’Heysel" (Sperling & Kupfer) ricostruirà la strage allo stadio di Bruxelles, in cui persero la vita 39 persone. Concita De Gregorio parlerà invece del nuovo romanzo ‘Di madre in figlia’ (Feltrinelli), mentre Nicoletta Romanoff presenterà ‘Come il tralcio alla vite. La sfida di rimanere in cammino con Dio’ (Rizzoli). In programma la mostra mercato di libri usati, antichi e d’occasione nell’iconica piazzetta del Moretto.

Riccardo Bruni