"VitolinArte" va a caccia di nuovi talenti

Settembre è ormai alle porte e per il territorio di Vinci, il prossimo mese sarà foriero di diversi appuntamenti culturali, ludici e gastronomici. Iniziando ad esempio da "VitolinArte", la mostra di pittura estemporanea ideata dal circolo ricreativo di Vitolini che si terrà il prossimo 28 settembre. "Vitolini, borgo del Montalbano fra passato e presente", il tema dell’esposizione aperta a tutti gli appassionati d’arte interessati a partecipare realizzando un dipinto o un proprio acquerello: per partecipare dovrà essere inviata una domanda fra il 15 e il 26 settembre, nelle forme che saranno indicate a coloro che faranno pervenire una preventiva manifestazione di interesse all’account [email protected]. Un’iniziativa aperta tanto ai pittori amatoriali quanto ai professionisti, con un occhio ai giovanissimi (a patto che abbiano compiuto 14 anni). Le opere saranno eseguite direttamente nella frazione di Vitolini, in una posizione fra quelle che saranno indicate dall’organizzazione, oppure scelta dall’artista e dichiarata al momento della vidimazione.

Vitolini ospiterà tra l’altro anche la "Sagra della schiacciata con l’uva" in via Don Contardi, nell’arco di due weekend (6-7 settembre e 13-14 settembre) a cura dell’associazione La compagnia degli Ortacci. Spazio poi alle presentazioni letterarie: il prossimo 26 settembre alle 18, la Biblioteca Leonardiana ospiterà la presentazione del libro "Guida ai palazzi di Empoli. Il viaggio romantico tra gli edifici storici della città" di Meltea Keller, a cura della Pro Loco di Vinci.