Doriano Rabotti
Siena
Acquista il giornale
CronacaConfindustria. Busini in pole per il vertice
9 set 2025
REDAZIONE SIENA
Confindustria. Busini in pole per il vertice

Conto alla rovescia per il rinnovo delle cariche in Confindustria Toscana Sud, dove sta per concludersi il mandato di...

Conto alla rovescia per il rinnovo delle cariche in Confindustria Toscana Sud, dove sta per concludersi il mandato di Fabrizio Landi alla guida della sezione di Siena. I saggi sono al lavoro per sondare nomi e programmi di chi può essere disponibile a candidarsi per la successione. Al momento ci sarebbe un solo nome sul quale lavorare per trovare una convergenza: si tratta di Marco Busini (nella foto), titolare della Busini srl di Colle (azienda leader nel settore dei regali aziendali e nella personalizzazione gadget), già vicepresidente dell’Associazione degli Industriali di Arezzo, Grosseto e Siena.

Sulla sua candidatura al momento non sembra esserci l’unanimità, ma è verosimile che si riesca a trovare la quadratura del cerchio prima dell’assemblea prevista indicativamente nel mese di novembre.

Busini del resto ha esperienza: nel 2013 è stato membro della Giunta e del comitato di Presidenza di Confindustria Siena, nonché vice presidente Confindustria Toscana Sud, nel 2015 è diventato presidente di Assoservizi, la società che fornisce consulenza e servizi alle imprese, inoltre ha ricoperto il ruolo di membro del Cda della Camera di commercio di Siena e Arezzo e presidente del Centro Sperimentale del Mobile.

Busini è anche un membro attivo del Lions, dove ha ricoperto nel 2020 l’incarico di governatore del Distretto Lions 108LA (Toscana).

C.B.

