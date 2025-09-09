San Donato ai Cavalieri del Santo Sepolcro: "Sede nel cuore della città per l’Ordine"

La delegazione provinciale di Siena dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme si appresta ad avviare un nuovo capitolo della propria storia: per oltre un decennio dame e cavalieri senesi si sono occupati dell’Oratorio di San Bernardino al Prato, piccola Chiesa sussidiaria della Parrocchia di Santa Petronilla, situata nei pressi dell’Antiporto di Camollia. Grazie ad un nuovo accordo di comodato stipulato tra l’Arcidiocesi di Siena e la delegazione senese dei Cavalieri del Santo Sepolcro, da settembre, l’Ordine avrà una nuova sede di culto: si prenderà cura e custodirà la Chiesa di San Donato, in piazza dell’Abbadia. Un accordo che lega a doppio filo la realtà cittadina e diocesana con l’Ordine Equestre e permette di riconsegnare alla Parrocchia di Santa Petronilla il piccolo Oratorio per le attività quotidiane della comunità. E’ un ordine cavalleresco cattolico che affonda le proprie radici nel Medioevo, ben radicato nel tessuto sociale e religioso della nostra realtà. "Un legame storico quello dell’ordine del Santo Sepolcro con la chiesa di Siena - spiega il cardinale Augusto Paolo Lojudice – che abbiamo voluto rinsaldare affidandogli una chiesa nel cuore della città".