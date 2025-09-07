Ha riaperto la Multisala Notorious dopo il restyling

Novità a Sinalunga: dal 5 settembre la multisala Notorious Cinemas, in via Pier Paolo Pasolini, riapre al pubblico dopo un restyling interno, per accogliere il pubblico nel massimo comfort.

La Multisala è costituita da 9 sale, per un totale di circa 1.700 posti, e risulta dotata di ambienti moderni e curati nei dettagli, prevede massima attenzione all’accoglienza e alla cura dei clienti e una serie di servizi al consumatore, fra i quali la comodità del Food & Beverage con ordine diretto in sala dalla propria poltrona attraverso qr code, la possibilità di organizzare proiezioni private, feste di compleanno ed eventi di ogni tipo.

In particolare, il restyling ha interessato il foyer, il bar, la biglietteria e le aree relax, mentre le sale erano già state oggetto di ristrutturazione lo scorso anno. Ad oggi anche il Notorious Cinemas Sinalunga può essere considerato con format proprietario Notorious Cinemas The Experience, che prevede il massimo comfort e qualità dei servizi.

Come sempre, alla base del concept del circuito Notorious c’è una forte anima green che proviene da tutto il Gruppo Notorious Pictures: l’utilizzo di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, di materiali riciclati e riciclabili, di packaging food interamente compostabili, un’attenzione alla differenziazione della raccolta in tutte le aree del cinema in cui è possibile, completano il concept "Be Green With Us" di Notorious.