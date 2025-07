Il Film club Germi porta il grande cinema nell'arena di Porto Mirabello

La Spezia, 1° luglio 2025 – Da lunedì 7 luglio a venerdì 29 agosto torneranno ad accendersi i proiettori dell’arena Porto Mirabello La Spezia con una serie di opere cinematografiche per tutti i gusti a cura del Film Club Pietro Germi Cinema Il Nuovo.

La rassegna che giunge alla 26a edizione avviene in collaborazione con Fondazione Carispezia e D-Marine Italy Porto Mirabello. Il Cinema Il Nuovo si pone l’obiettivo di garantire una programmazione cinematografica di qualità che possa favorire la crescita culturale e sociale dei cittadini e che sia di completamento all’ampia e variegata offerta di cultura e di intrattenimento che da sempre offre la sala cinematografica di Via Colombo 99.

Ed ecco la programmazione. Si parte lunedì 7 luglio con la proiezione in prima per la città: 'Il complottista', una commedia piombata nel Paese reale, una parabola precisa ed empatica sull'Italia del rancore e del risentimento. Ospiti il regista e parte del cast.

Martedì 8 luglio sempre in prima per la città 'Tre amiche', un girotondo delle coppie in amore, la commedia dei sentimenti è tenera e goffa, elegante e calda, ironica e commovente, quieta e travolgente. Con tre attrici da applausi. Si prosegue mercoledì 9 luglio con 'A complete unknown', la storia intensa di un giovane Bob Dylan - interpretato dalla star Timothée Chalamet - tra musica, identità e rivoluzione culturale. Giovedì 10 luglio una favola anticapitalista 'La trama fenicia' dell'inconfondibilmente di Wes Anderson. Ancora una volta ci fa rimpiangere di non avere abbastanza occhi per divorare tutta la bellezza. Il prezioso omaggio di Ferzan Ozpetek con 'Diamanti' venerdì 11 luglio, un autoritratto artistico e corale che celebra la forza delle donne.

Lunedì 14 luglio arriva uno dei maggiori successi della stagione 'Le assaggiatrici, dal romanzo di Rosella Postorino, un'opera che riflette sulla violazione del corpo delle donne conservando il tratto autoriale del suo regista. Il cinema di Silvio Soldini ha da sempre prestato una grande e profonda attenzione all'universo femminile.

Martedì 15 luglio il Mirabello si tinge di giallo con 'Il caso Belle Steiner', un film ispirato a un romanzo di Simenon che incorpora tutto quello che la comunicazione del nostro tempo ha messo in campo. Un film che incorpora tutto quello che la comunicazione del nostro tempo ha messo in campo. Il successo della stagione è mercoledì 16 luglio 'Follemente', un fuoco di fila di battute con un cast di attori ben noti al pubblico, ognuno intento ad incarnare un aspetto ben definito del 'carattere' maschile o femminile. Giovedì 17 luglio, un'altra grande prima per la città, 'Fino alle montagne'; Mathias, ha lasciato il suo Paese e il suo lavoro per seguire il desiderio di vivere una vita a stretto contatto con la natura, si è così trasferito in Provenza e ha deciso di non tornare a casa:. Un film fortemente sensibile che affronta il tema dello sradicamento e dei limiti umani.

Venerdì 18 luglio una vera sorpresa con 'Nonostante' Una delle chiavi di lettura della seconda regia di Valerio Mastandrea è proprio il titolo, perché prendere in considerazione la possibilità di un 'nonostante' è già una piccola rivoluzione. Film che colpisce il mondo interiore: affascina, intriga, emoziona.

Lunedì 21 luglio con 'La gazza ladra', un film sui rapporti di classe che incrocia racconti sentimentali e parabole familiari. Con un crescendo rossiniano e umanista che conferma lo stato di grazia del regista. Martedì 22 luglio una commedia intelligente, 'A real pain'; due cugini non in sintonia tra loro, che si ritrovano per un tour in Polonia in onore della loro amata nonna. Nel corso del viaggio, tra imprevisti e situazioni tragicomiche, emergono le tensioni del passato della loro storia familiare.

Mercoledì 23 luglio e giovedì 24 luglio un evento speciale ed esclusivo nella Terrazza del Porto Mirabello, infatti in contemporanea nazionale 'Roger Waters this is not a drill live from Prague – The movie', un grido potente contro l’indifferenza, un viaggio visivo e sonoro tra musica, presa di coscienza e forti emozioni: Un’opera che scuote, incanta e invita a riflettere e a resistere. Due serate sotto le stelle indimenticabili, con un appello all'azione per amare e proteggere il nostro prezioso pianeta.

Venerdì 25 luglio un'altra preziosa prima con 'Aragoste a Manhattan', una cucina, un microcosmo fatto di profumi, sapori, vapori, rumori, e prima ancora esseri umani. Un'umanità variegata, costretta a muoversi in un unico luogo secondo una gerarchia rigida, per nulla democratica, con turni di lavoro massacranti e ritmi indiavolati per soddisfare le innumerevoli pretese dei clienti. Geniale.

Nell'ultima settimana di luglio, un altro poker film di assoluto livello, si inizia lunedì 28 luglio con il giallo 'Sotto le foglie', una storia di ottuagenarie, di funghi, di omicidi e di fantasmi. Giravolte tra commedia, melò e mistery: Il tocco hitchcockiano di Ozon incanta ancora. Nessuno è innocente nel noir di provincia. Martedì 29 luglio con 'Napoli New York', un documento fresco dell'Italia postbellica e racconto rocambolesco si intrecciano in una storia dal finale sorprendente. Salvatores sceglie un tono fiabesco per un film dalla regia sicura, un'estrema cura formale e grandi interpretazioni, film praticamente perfetto e soprattutto per lo svolgimento di una trama la cui conclusione ci lascia alla fine un messaggio positivo. Mercoledì 30 luglio basato sul romanzo omonimo di Robert Harris, 'Conclave', entra nel mondo della Chiesa come in una società segreta ricca di misteri, rivalità e tensioni, e affida alla magnifica recitazione di Ralph Fiennes nei panni del cardinale Lawrence il compito di fare da timoniere fra le correnti infide delle elezioni papali.

Una grande anteprima giovedì 31 luglio con 'Il quadro rubato', un giallo ambientato nel mondo oscuro e scintillante delle case d'asta, una riflessione sulle classi sociali che rielabora una storia vera il ritrovamento di un dipinto perduto di Egon Schiele nella casa di un ignaro operaio di Mulhouse, un film elegante, dalla scrittura brillante e dalle interpretazioni di alto livello. Chiude la prima parte del programma, venerdì 1° agosto il vincitore del premio Oscar 'Anora', un film divertentissimo con una dark side molto oscura. Anora è una bella sorpresa, toccante, trascinante e drammatica, con momenti divertenti e a tratti surreali. La protagonista è bravissima, sostiene il film in modo coinvolgente. La programmazione proseguirà con un nuovo programma per tutto il mese di agosto. Gli spettacoli iniziano alle 21.30, con apertura biglietteria alle 20.45. Si può prenotare o acquistare i biglietti su www.ilnuovoastoriagaribaldicinema.it o su numero Whatsapp 348 5543921.

Marco Magi