Piscina Santa Caterina. Via agli ultimi lavori

Il progetto della piscina Santa Caterina è nato nel lontano 2002 con la posa della prima pietra arrivata poi nel 2010, seguita però da un lungo stop. A 23 anni dalla presentazione iniziale, si è conclusa ieri la procedura negoziata svolta dalla Provincia della Spezia in qualità di Sua (Stazione unica appaltante) che ha aggiudicato e affidato i lavori per la realizzazione del parcheggio destinato agli utenti della piscina e la predisposizione dell’impianto fotovoltaico, alla società Drp Srl, con sede a Giugliano in Campania. Viene così autorizzata l’ultima fase di intervento sull’impianto natatorio, ripreso nel 2021 grazie alla riapertura del cantiere voluta dall’Amministrazione Ponzanelli. La Drp si è aggiudicata i lavori con un ribasso del 16.823%, per un importo complessivo pari a 141.933 euro. Il finanziamento per questi interventi è stato ottenuto dall’amministrazione comunale tramite polizza fideiussoria Gestecos.

"Restituire un orizzonte di normalità a questa città significa anche concludere cantieri infiniti, nonostante tutte le complessità da affrontare – dice il sindaco Cristina Ponzanelli – Il Ministero ha autorizzato il riconoscimento dell’aumento dei costi delle materie prime, consentendo così l’avvio della fase conclusiva dei lavori alla piscina di Santa Caterina. Questa fase procederà parallelamente alla realizzazione delle opere esterne. Il progetto prevede la realizzazione del parcheggio, la sistemazione delle aree verdi e la predisposizione per impianto fotovoltaico. L’obiettivo è concludere l’intervento complessivo entro la fine della legislatura. È un progetto nato molti anni fa con grandi aspettative, poi rimasto incompiuto. Abbiamo scelto di intervenire con serietà e ora siamo nella fase finale: restano da completare le finiture interne e da realizzare le opere esterne".

I lavori per il completamento della piscina erano già ripresi nel 2021, a seguito della procedura di gara che ne aveva affidato l’esecuzione all’Ati con capogruppo F&D Costruzione di Perella Federico & C. sas, grazie all’intercettazione di fondi e alle gare espletate da Ire (all’epoca stazione appaltante per conto del Comune di Sarzana), evitando così la perdita dei finanziamenti. L’iter tecnico-amministrativo ha visto il Comune di Sarzana ottenere un primo contributo da Regione Liguria pari a 300 mila euro, necessario per garantirsi il finanziamento del Cipe (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) di 1,5 milioni di euro, vincolato all’affidamento dei lavori entro il 31 dicembre 2019. Successivamente, una rimodulazione del Fondo Strategico Regionale e un ulteriore stanziamento di 300 mila euro, dedicato all’impianto natatorio, hanno consentito la prosecuzione dell’iter e la riapertura del cantiere, oggi prossimo alla conclusione con la realizzazione del parcheggio e la predisposizione dell’impianto fotovoltaico.