Corpo a corpo con sfumature

Andrea Martini
Corpo a corpo con sfumature
Siena
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Gelaterie ToscanaSuicidio assistitoBalneazione Forte dei MarmiVendemmiaMorta Linda TomeiLocale vip Santanchè
Acquista il giornale
Cronaca’Giorni del miele’ con gli studenti del Ricasoli
6 set 2025
REDAZIONE SIENA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Siena
  3. Cronaca
  4. ’Giorni del miele’ con gli studenti del Ricasoli

’Giorni del miele’ con gli studenti del Ricasoli

Il nettare dorato protagonista: l’Istituto Ricasoli lancia i ‘Giorni del miele a Montalcino’ il 27 e 28 Settembre. L’istituto agrario...

Per approfondire:

Il nettare dorato protagonista: l’Istituto Ricasoli lancia i ‘Giorni del miele a Montalcino’ il 27 e 28 Settembre. L’istituto agrario Bettino Ricasoli organizzerà l’evento “Giorni del Miele a Montalcino”. La scuola superiore raccoglie il testimone della storica “Settimana del Miele”. Un fine settimana di mostra mercato e laboratori didattici aperti al pubblico animeranno la Fortezza Trecentesca di Montalcino, e gli antistanti Giardini dell’Impero, nei giorni del 27 e 28 Settembre, organizzato dall’Istituto agrario Bettino Ricasoli, con il patrocinio dell’amministrazione comunale di Montalcino.

Al centro del progetto i prodotti dell’alveare e gli studenti, mondi già in dialogo nella proposta formativa della scuola, che organizza annualmente per i suoi alunni corsi di analisi sensoriale del miele e corsi tecnico pratici di apicoltura. Saranno infatti gli studenti stessi a gestire, insieme ai loro insegnanti, un’aula a cielo aperto nella quale i visitatori potranno conoscere il mondo delle api con attività pratiche e laboratoriali, come ad esempio l’osservazione della vita dell’alveare tramite arnia di vetro, il toccare con mano gli strumenti dell’apicoltore e capire come si utilizzano, scoprire perché il miele cristallizza e quali sono le caratteristiche di un miele di qualità; un approfondimento specifico verrà poi dato ai nemici dell’alveare, come la Varroa Destructor e la Vespa Velutina, problematiche al centro del dibattito del mondo apistico di oggi.

Ad affiancare il Ricasoli nell’organizzazione saranno l’Associazione Regionale Produttori Apistici Toscani (Arpat), associazione fortemente attiva a livello regionale con formazione e assistenza tecnica alle aziende apistiche, oltre che presidio per la tutela e valorizzazione del miele toscano, e la Società Toscana di Orticultura, istituzione nel campo del vivaismo e della ricerca botanica, che insieme ai suoi soci porta avanti progetti educativi e rigenerativi nel settore dell’ambiente e della socialità.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Ambiente