Cinquanta anni dopo, festa della VC del Volta

Emozioni, un po’ di nostalgia dei tempi andati e soprattutto tanto, tanto divertimento. Questi gli ingredienti che hanno caratterizzato il ritrovo della quinta C del liceo scientifico Alessandro Volta di Colle di Val d’Elsa a cinquanta anni dal conseguimento del diploma di maturità. Per la felice ricorrenza, sedici gli alunni di ieri che sono intervenuti per l’occasione all’agriturismo Poggio Alloro della famiglia Fioroni, nel comune di San Gimignano, in compagnia anche di due insegnanti del periodo: i professori Lina Bracali e Nello Mangani. Un evento allietato dall’ensemble musicale Paletti Blues Band, che ha proposto brani anni Settanta, e dalle danzatrici di Lune d’Oriente, che hanno ballato con seducente maestria.

Non sono mancati la torta per lo speciale avvenimento e il dono ai partecipanti, tutti originari del territorio della Valdelsa, di un gadget ideato per la serata con una significativa impronta artistica: un orologio da parete con all’interno il logo della classe e un disegno d’autore, opera di Massimo Pantani, scolaro di allora e oggi affermato pittore a San Gimignano. La conviviale si è conclusa con una singolare competizione, il lancio della cimosa, sulle note di un celebre pezzo western. Vincitore è risultato Sabatino Bigazzi, protagonista del simpatico raduno accanto a Luciano Tabani, Paolo Croci, Roberto Paradisi, Giuseppe Pedani, Renato Gori, Mauro Morelli, Lanfranco Laurini, Paolo Bartalini, Antonio Di Laura, Mirko Gaggelli, Luciano Pasquini, Iorio Lezzi, Pietro Ghizzani, Cesare Cecchi, Luigi Migliorini. Artefici e primi attori, organizzatori e animatori della festa del mezzo secolo dagli Esami di Stato. E in poche parole, ragazzi per ogni stagione.

Paolo Bartalini