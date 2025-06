Giornata della ricerca di ateneo. Le scienze salgono in cattedra

"Una giornata per rafforzare il dialogo accademico e valorizzare la ricerca d’eccellenza. La Giornata della Ricerca di ateneo favorisce la condivisione di idee e metodologie innovative e rappresenta un’opportunità per il confronto tra studiosi", così il professor Michelangelo Vasta, delegato alla ricerca, annuncia la seconda edizione di Gira, Giornata della ricerca di ateneo, che si terrà domani in rettorato all’Università. L’appuntamento si aprirà alle 9.30 con l’introduzione del rettore Roberto Di Pietra e del professor Vasta; nel pomeriggio il via dei lavori, con introduzione del delegato al Trasferimento tecnologico Domenico Prattichizzo e coordinatrice Michela Berti, capocronaca de La Nazione Siena.

La giornata prevede le presentazioni, con un’attenzione speciale all’applicazione concreta dei risultati della ricerca. Saranno illustrati i progetti del bando ’New frontiers’, rivolto a progetti relativi a ricerche high risk; e ’F-Interdx’, ricerche con carattere interdisciplinare.

Oltre alla presentazione dei progetti si terranno due keynote speech: il primo, tenuto da Francesca Tomasi, professoressa in Archivistica, Bibliografia e Biblioteconomia dell’Università di Bologna, su ’Dove osano le aquile. Le frontiere della humanities computer science’; il secondo, tenuto da Dario Neri, professore di Biomacromolecules all’Eth di Zurigo e chief executive officer di Philogen, su ’Innovazione in biotecnologia farmaceutica – un resoconto personale’. In Rettorato sarà allestito un percorso con postazioni video che illustrano la ricerca che si svolge in ognuno dei 14 dipartimenti dell’Ateneo.